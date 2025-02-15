川普再受挫 凍結援外政策遭華府聯邦法院解除

川普總統以行政令凍結國際開發署的對外援助撥款，聯邦法院14日下令解凍。（路透）

川普 政府廢除美國國際開發署(US Agency for International Development，USAID)並凍結援外而挨告，華府聯邦區域法院法官阿里(Amir Ali)13日晚間裁定，川普政府必須解除援外凍結，因為凍結手段對美國企業與非營利機構造成傷害。美聯社分析，川普總統想要解散成立已有60年的國際開發署，卻在法院接連遭逢挫敗。

非營利組織「全球健康委員會」(Global Health Council)與「愛滋病疫苗倡議聯盟」(AIDS Vaccine Advocacy Coalition)針對川普政府凍結援外決策提告，阿里在15頁裁決書中表示，原告提供證據證明川普政府措施對美國企業與非營利機構都造成「嚴重衝擊」，導致裁員 或關閉。

裁決書指出，川普政府並未提供任何解釋，說明為何要全面停止國會通過的援外計畫，並且預先告知計畫將受到檢討，決策一公布立即造成震驚，全國各地企業、非營利組織與政府簽訂的數以千計合約首當其衝。

阿里下令川普政府官員必須在18日之前，針對遵守解除援外凍結的裁定提交進度報告。

13日稍早，華府聯邦區域法院法官尼可斯(Carl Nichols)也擋下川普廢除國際開發署的命令。

美國國際開發署約有1萬員工，年度預算400億。科技富豪馬斯克 (Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)在川普總統行政命令指示下，迅速廢除國際開發署並且大量裁員。

華爾街日報(WSJ)14日報導，白宮並未對法院裁決發表評論。

川普政府及馬斯克日前寄發通知，要求與國際開發署合作的民間企業與非營利組織停止援外項目。不過，阿里在裁決書中禁止國務卿魯比歐(Marco Rubio)與其他川普政府官員落實停止援外項目的命令。

川普政府辯稱，為減緩暫停援外項目的衝擊已推出豁免條款，允許某些合作夥伴繼續獲得經費。但阿里裁決寫道，證人證詞直指豁免條款並不存在，國際開發署使用的網路付款系統早已停止運作。