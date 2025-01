法拉盛男子霸房後出租 還佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)23日宣布,羅德里格斯(Brian Rodriguez)因在去年非法侵占法拉盛 一棟單戶住宅並出租房間給其他非法租戶,日前已認罪,並將在3月28日的宣判中面臨兩年有期徒刑及五年刑滿後監管期的刑罰。

根據起訴書內容,屋主安達洛羅(Adele Andaloro)於2024年2月17日例行檢查其位於東法拉盛160街的住宅時,發現前門鎖已被更換且未經得她的同意。在她1月21日上一次檢查房屋時,房屋仍為空置,且她的鑰匙仍然可以開門。之後,安達洛羅多次在房屋內發現羅德里格斯,且從未與其見過面,也未授權他進入房屋。

去年2月19日,當安達洛羅質問羅德里格斯時,他聲稱自己正在租賃該房屋,但無法提供任何租賃合同、租賃公司或相關代理人的信息。2月29日,安達洛羅發現房屋內有多名不明人士居住,並於其中一名住戶離開且未關門時進入房屋,發現前門新增了多個鎖具。她隨即聯繫鎖匠更換門鎖。

同日稍晚,羅德里格斯再次出現在住宅,並強行推開大門進入,當時安達洛羅試圖抵抗,卻未能成功阻止他。警方到場後,羅德里格斯聲稱自己是合法租戶,並指控房東 試圖非法驅逐他,警方因此反將屋主安達洛羅帶離現場。

安達洛羅隨後向皇后區地區檢察官辦公室報案,案件由地區檢察官住房與工人保護部門(Housing and Worker Protection Bureau)展開調查。

根據調查,羅德里格斯在未經允許的情況下,強行進入並改裝住宅,更將房間出租給其他非法住戶。他於日前在最高法院法官面前認罪,承認「二級虛報事件」(falsely reporting an incident in the second degree)的罪行。

凱茲表示,非法進入他人住宅並聲稱擁有居住權,是無法被接受的行為,這起案件的認罪與即將到來的刑期,是我們為皇后區房屋所有人爭取正義的重要成果。