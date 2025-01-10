亞當斯市情咨文 承諾加強地鐵安全、住房建設

亞當斯發布市情咨文，重點介紹公共安全和住房方面的既有政績和新計畫。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)9日發表市情咨文，重點關注地鐵 安全和住房短缺等問題，亞當斯表示，除加強執法外，還須讓無家可歸者及精神疾患有處可去；而針對住房問題，亞當斯除肯定在去年通過的「同意之城」(City of Yes)計畫外，還提出了「家庭友好型城市」計畫，以創造更多適宜大家庭共同居住的住房、並為購房家庭提供經濟援助。

亞當斯表示，他的總體目標是讓紐約市更安全、更實惠、更溫馨，成為最適合養育家庭的地方，而最先需要解決的問題，便是公共安全。他提到，近來接連發生在地鐵內的隨機暴力案件，令民眾的安全感與犯罪率下降的數據出現錯位，而除了增派巡邏警力外，從「上游」入手預防犯罪才更明智。

亞當斯介紹，自2022年推出「地鐵安全計畫」，已幫助8000多名地鐵遊民遷入庇護 所，在2024財年，超過1萬8500戶住在庇護所的家庭，也在當局的幫助下找到了穩定的住所，創下歷史新高。根據這些經驗，市府將再投資6億5000萬元，用於庇護設施和精神疾病護理等項目，讓遊民和精神疾患有更合理的去處，減少公共安全隱患。

根據計畫，市府將在未來數年增加900個庇護機構床位，並將開設一家新機構，專門為患有精神疾病的遊民提供療護支持，並協助他們尋找正式住房。此外，他還向州府及州議會喊話，呼籲其通過「支持干預提案」(Supportive Interventions Act)，授權執法者將精神疾患從街頭轉移至醫護機構。

亞當斯還介紹了去年獲得通過的「同意之城」(City of Yes)住房機會計畫，該計畫將突破舊有土地利用分區規則，為在現有空間內增加住房建設掃清障礙，市府和州府將聯合投資50億元，用於改善住宅社區基礎設施，並在未來15年建設8萬套新住房。

在此基礎上，亞當斯又宣布了新計畫「家庭版同意之城」(City of Yes for Families)，旨在建設更多適合多代同堂的大家庭共住的住房單元，並重點加強在圖書館、學校、公園等公共設施附近，增加家庭友好型住房。該計畫還將為購房家庭提供經濟幫扶，包括首付款、在現有地產內新增附屬居住單元等方面。此外，計畫也將幫助租房家庭將租金支付歷史納入信用紀錄，以便幫助他們更早滿足購房條件。

除安全和住房外，亞當斯還提到了低收入者稅收抵免、加強基礎教育、創造高端就業機會、美化城市環境以及支持文化事業等方面的政績和願景。