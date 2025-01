亞當斯市情咨文 承諾加強地鐵安全、住房建設

亞當斯發布市情咨文,重點介紹公共安全和住房方面的既有政績和新計畫。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)9日發表市情咨文,重點關注地鐵 安全和住房短缺等問題,亞當斯表示,除加強執法外,還須讓無家可歸者及精神疾患有處可去;而針對住房問題,亞當斯除肯定在去年通過的「同意之城」(City of Yes)計畫外,還提出了「家庭友好型城市」計畫,以創造更多適宜大家庭共同居住的住房、並為購房家庭提供經濟援助。

亞當斯表示,他的總體目標是讓紐約市更安全、更實惠、更溫馨,成為最適合養育家庭的地方,而最先需要解決的問題,便是公共安全。他提到,近來接連發生在地鐵內的隨機暴力案件,令民眾的安全感與犯罪率下降的數據出現錯位,而除了增派巡邏警力外,從「上游」入手預防犯罪才更明智。

亞當斯介紹,自2022年推出「地鐵安全計畫」,已幫助8000多名地鐵遊民遷入庇護 所,在2024財年,超過1萬8500戶住在庇護所的家庭,也在當局的幫助下找到了穩定的住所,創下歷史新高。根據這些經驗,市府將再投資6億5000萬元,用於庇護設施和精神疾病護理等項目,讓遊民和精神疾患有更合理的去處,減少公共安全隱患。

根據計畫,市府將在未來數年增加900個庇護機構床位,並將開設一家新機構,專門為患有精神疾病的遊民提供療護支持,並協助他們尋找正式住房。此外,他還向州府及州議會喊話,呼籲其通過「支持干預提案」(Supportive Interventions Act),授權執法者將精神疾患從街頭轉移至醫護機構。

亞當斯還介紹了去年獲得通過的「同意之城」(City of Yes)住房機會計畫,該計畫將突破舊有土地利用分區規則,為在現有空間內增加住房建設掃清障礙,市府和州府將聯合投資50億元,用於改善住宅社區基礎設施,並在未來15年建設8萬套新住房。

在此基礎上,亞當斯又宣布了新計畫「家庭版同意之城」(City of Yes for Families),旨在建設更多適合多代同堂的大家庭共住的住房單元,並重點加強在圖書館、學校、公園等公共設施附近,增加家庭友好型住房。該計畫還將為購房家庭提供經濟幫扶,包括首付款、在現有地產內新增附屬居住單元等方面。此外,計畫也將幫助租房家庭將租金支付歷史納入信用紀錄,以便幫助他們更早滿足購房條件。

除安全和住房外,亞當斯還提到了低收入者稅收抵免、加強基礎教育、創造高端就業機會、美化城市環境以及支持文化事業等方面的政績和願景。