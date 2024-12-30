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汽車竊盜5年來首降 全年約1.3萬輛遭竊

記者尤昱程╱紐約報導
紐約市汽車竊盜案件數自2018年後就一直上升，今年首度出現下降。(記者尤昱程╱攝影)
紐約市汽車竊盜案件數自2018年後就一直上升，今年首度出現下降。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市的汽車竊盜案件在經歷五年持續攀升後，今年終於出現下降趨勢。根據市警察局(NYPD)統計和業界專家的分析，今年汽車竊案數量下降9%，車主與汽車製造商採取的保護措施是案件減少的部分原因。然而，汽車竊盜問題仍然嚴重，今年的案件數仍是近18年來的第二高。

截至29日，紐約市共報告約1萬3000起汽車竊盜案件，較去年同期減少9%。儘管數字有所改善，仍是五年前的兩倍。根據市警數據，汽車竊盜案件在90年代和00年代初達到高峰，每年高達3萬至4萬起。

隨著現代安全技術的普及，竊盜案件逐年下降，並於2018年降至歷史低點，當年僅約5100起。然而，自2018年以來，這一趨勢開始逆轉，與全國性汽車竊盜案件的上升趨勢一致。

專家表示，無鑰匙感應車輛的普及是導致案件增加的主要原因。許多車主因將感應裝置(key fob)留在車內或車輛附近，讓竊賊有機可乘。紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)表示，今年其轄下包括機場在內的設施中，汽車竊盜案件數減少了33%，其中自動車牌辨識(automatic license plate readers)是防盜的重要工具之一。

美國汽車協會(American Automobile Association)發言人辛克萊(Robert Sinclair)指出，部分現代車輛的設計仍存在潛在安全風險。例如，許多車輛在無鑰匙感應裝置靠近時會進入所謂的「睡眠模式」，使得竊賊更容易啟動汽車。他建議車主在寒冷天氣中不要為了暖車而讓車輛無人看管並保持引擎運轉，並強調現代汽車的升溫速度已相當快，完全不必冒這樣的風險。

此外，現代汽車(Hyundai)和起亞汽車(Kia)今年推出了軟體更新，有效修復了一些車型的安全漏洞。這些漏洞過去曾在社群媒體上廣為流傳，導致竊盜案件激增。完成軟體更新後，車主還可以選擇在車窗上貼上提示標籤，告知潛在竊賊該車已升級安全系統，進一步降低被盜的風險。

紐約市 社群媒體 Hyundai

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