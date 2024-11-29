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梅西感恩節遊行雨中開拔 觀眾熱情不減 挺巴抗議者堵路被捕

記者許君達／紐約報導
第98屆梅西感恩節大遊行在雨中開拔。該遊行始於1924年，距今正好百年歷史。(記者許君達╱攝影)
第98屆梅西感恩節大遊行在雨中開拔。該遊行始於1924年，距今正好百年歷史。(記者許君達╱攝影)

第98屆紐約梅西百貨感恩節大遊行，28日清晨在大雨中的曼哈頓開拔。雖然天公不作美，但仍有大量市民與遊客到場，與標誌性的巨型氣球互動。此外，從不缺席紐約各項大型公共活動的挺巴抗議人士也繼續冒雨到場，並以警方拘捕數十人的結果收場。

巨型蜘蛛俠氣球。(記者許君達╱攝影)
巨型蜘蛛俠氣球。(記者許君達╱攝影)
參與遊行的演員盡情起舞。(記者許君達╱攝影)
參與遊行的演員盡情起舞。(記者許君達╱攝影)

百年遊行 巨型氣球聞名

梅西感恩節遊行是紐約著名的節慶活動之一，以遊行隊伍中有著大量巨型卡通形象氣球為特色。這個傳統始於1924年，至今正好百年，而巨型氣球則從1927年開始出現。

米妮老鼠是今年新增的卡通形象氣球。(記者許君達╱攝影)
米妮老鼠是今年新增的卡通形象氣球。(記者許君達╱攝影)
本次遊行除有22組巨型氣球供民眾欣賞外，還有28名藝人、11支樂隊、28個小丑劇...
本次遊行除有22組巨型氣球供民眾欣賞外，還有28名藝人、11支樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體參加遊行。(記者馬璿╱攝影)

今年的遊行共有22個巨型氣球登場，涵蓋經典卡通形象和贊助商的吉祥物，包括史努比(Snoopy)、妙妙犬布麗(Bluey)、海綿寶寶、小小兵、皮卡丘、海賊王主角魯夫(Monkey D. Luffy)、「七龍珠」主角悟空以及麥當勞叔叔等。近年全新亮相的氣球，則包括米妮老鼠、非凡的努拉(Nora the Extraordinary)、架子上的精靈(Elf on the Shelf)，一個全新的蜘蛛俠氣球等。

在花車上起舞的唐老鴨。(記者許君達╱攝影)
在花車上起舞的唐老鴨。(記者許君達╱攝影)

除此之外，六款新花車也首次登場，其中包括網飛(Netflix)推出的「星期三盛宴」，以劇集「Wednesday」女主角奧特嘉(Jenna Ortega)的肖像為主題。此外，遊行還有28名藝人、11支行進樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體，表演藝人包括澳洲歌手米諾(Kylie Minogue)、「冰雪奇緣」(Frozen)主唱曼佐(Idina Menzel)等。

扮演麥當勞叔叔的演員與觀眾互動。(記者許君達╱攝影)
扮演麥當勞叔叔的演員與觀眾互動。(記者許君達╱攝影)

遊行從中央公園西側77街的氣球花車集結點出發，一路沿中央公園向南，至哥倫布圓環(Columbus Circle)後轉向東，沿公園南側59街至第六大道，再轉向南行，直至位於第六大道交34街處的梅西百貨先鋒廣場(Harald Square)旗艦店前廣場結束。

民眾在磅礴大雨中穿著雨衣、撐起雨傘，甚至自備梯子只為一睹遊行風采。(記者馬璿╱攝...
民眾在磅礴大雨中穿著雨衣、撐起雨傘，甚至自備梯子只為一睹遊行風采。(記者馬璿╱攝影)

無懼大雨 民眾熱烈互動

由於遊行開始時間較早且天降大雨，28日的遊行參觀人數與其他節慶活動相比略少，但場邊熱情依舊很高。遊行街道旁的觀光區被擠滿，而又不似其他遊行活動那樣過度擁擠。

民眾在磅礴大雨中穿著雨衣、撐起雨傘，甚至自備梯子只為一睹遊行風采。(記者馬璿╱攝...
民眾在磅礴大雨中穿著雨衣、撐起雨傘，甚至自備梯子只為一睹遊行風采。(記者馬璿╱攝影)

台灣人林俞岑今年剛剛搬到紐約居住，對紐約仍充滿好奇與期待，因而即使起個大早、冒著大雨也還是熱情滿滿地來參觀遊行。她表示，天氣的確有些掃興，一邊撐傘一邊拍照比較累，而且隨著雨愈來愈大，寒意也愈來愈重，因此不得不提前離開。不過，至少這也是作為「紐約客」一定要至少參與一次的體驗。

遊行者冒著大雨開懷大笑。(記者許君達╱攝影)
遊行者冒著大雨開懷大笑。(記者許君達╱攝影)

今年剛剛畢業的留學生Sharon也表示，雖然身上濕透狼狽不堪，但至少也完成了感恩節的「打卡」，「誰也不知道明年H1-B工作簽證抽籤情況如何，萬一抽不中，那這可能就是最後一次了，所以還是咬著牙來了。」

遊行觀賞熱點西72街佈置大量警力，管理遊行秩序與安全。(記者馬璿╱攝影)
遊行觀賞熱點西72街佈置大量警力，管理遊行秩序與安全。(記者馬璿╱攝影)

遊行中亦有插曲。當日上午9時30分左右，一組聲援巴勒斯坦的抗議者據報突破警方封鎖線，闖入位於第六大道上的遊行區域，並打出「不要慶祝種族滅絕」的標語。警方據報在靜坐開始後迅速出動，使用強力將數名抗議者上銬，其他人則很快四散。整個過程導致遊行隊伍暫停了約五分鐘，警方稱至少逮捕了25人。截至發稿時，被捕者尚在押，控罪情況尚不明。

市警(NYPD)騎警部門參與遊行。(記者許君達╱攝影)
市警(NYPD)騎警部門參與遊行。(記者許君達╱攝影)

在去年10月7日襲擊事件發生後，挺巴人士幾乎一定會出現在紐約的各項大型節慶活動中，市長亞當斯(Eric Adams)在感恩節前就已提出警告，將不會容忍對遊行的干擾行動，還將抗議者稱為「綠毛怪」(grinches)。在西方流行文化中，這個形象常被用來特指見不得他人快樂、專門趁節日給別人掃興的人。

目前尚不清楚當日出現在遊行現場的抗議者屬於哪些組織。市府發言人瑪姆拉克Kayla Mamelak)則指責抗議者「為抗議海外衝突而中斷紐約市的感恩節遊行」缺乏尊重，也達不到目的。

梅西百貨感恩節遊行以巨型火雞氣球打頭陣，為活動的一大亮點。(記者馬璿╱攝影)
梅西百貨感恩節遊行以巨型火雞氣球打頭陣，為活動的一大亮點。(記者馬璿╱攝影)
本次遊行除有22組巨型氣球供民眾欣賞外，還有28名藝人、11支樂隊、28個小丑劇...
本次遊行除有22組巨型氣球供民眾欣賞外，還有28名藝人、11支樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體參加遊行。(記者馬璿╱攝影)

氣球 感恩節 梅西百貨

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