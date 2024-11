梅西感恩節遊行雨中開拔 觀眾熱情不減 挺巴抗議者堵路被捕

第98屆梅西感恩節大遊行在雨中開拔。該遊行始於1924年,距今正好百年歷史。(記者許君達╱攝影)

第98屆紐約梅西百貨感恩節 大遊行,28日清晨在大雨中的曼哈頓開拔。雖然天公不作美,但仍有大量市民與遊客到場,與標誌性的巨型氣球 互動。此外,從不缺席紐約各項大型公共活動的挺巴抗議人士也繼續冒雨到場,並以警方拘捕數十人的結果收場。

巨型蜘蛛俠氣球。(記者許君達╱攝影) 參與遊行的演員盡情起舞。(記者許君達╱攝影)

百年遊行 巨型氣球聞名

梅西感恩節遊行是紐約著名的節慶活動之一,以遊行隊伍中有著大量巨型卡通形象氣球為特色。這個傳統始於1924年,至今正好百年,而巨型氣球則從1927年開始出現。

米妮老鼠是今年新增的卡通形象氣球。(記者許君達╱攝影) 本次遊行除有22組巨型氣球供民眾欣賞外,還有28名藝人、11支樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體參加遊行。(記者馬璿╱攝影)

今年的遊行共有22個巨型氣球登場,涵蓋經典卡通形象和贊助商的吉祥物,包括史努比(Snoopy)、妙妙犬布麗(Bluey)、海綿寶寶、小小兵、皮卡丘、海賊王主角魯夫(Monkey D. Luffy)、「七龍珠」主角悟空以及麥當勞叔叔等。近年全新亮相的氣球,則包括米妮老鼠、非凡的努拉(Nora the Extraordinary)、架子上的精靈(Elf on the Shelf),一個全新的蜘蛛俠氣球等。

在花車上起舞的唐老鴨。(記者許君達╱攝影)

除此之外,六款新花車也首次登場,其中包括網飛(Netflix)推出的「星期三盛宴」,以劇集「Wednesday」女主角奧特嘉(Jenna Ortega)的肖像為主題。此外,遊行還有28名藝人、11支行進樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體,表演藝人包括澳洲歌手米諾(Kylie Minogue)、「冰雪奇緣」(Frozen)主唱曼佐(Idina Menzel)等。

扮演麥當勞叔叔的演員與觀眾互動。(記者許君達╱攝影)

遊行從中央公園西側77街的氣球花車集結點出發,一路沿中央公園向南,至哥倫布圓環(Columbus Circle)後轉向東,沿公園南側59街至第六大道,再轉向南行,直至位於第六大道交34街處的梅西百貨先鋒廣場(Harald Square)旗艦店前廣場結束。

民眾在磅礴大雨中穿著雨衣、撐起雨傘,甚至自備梯子只為一睹遊行風采。(記者馬璿╱攝影)

無懼大雨 民眾熱烈互動

由於遊行開始時間較早且天降大雨,28日的遊行參觀人數與其他節慶活動相比略少,但場邊熱情依舊很高。遊行街道旁的觀光區被擠滿,而又不似其他遊行活動那樣過度擁擠。

台灣人林俞岑今年剛剛搬到紐約居住,對紐約仍充滿好奇與期待,因而即使起個大早、冒著大雨也還是熱情滿滿地來參觀遊行。她表示,天氣的確有些掃興,一邊撐傘一邊拍照比較累,而且隨著雨愈來愈大,寒意也愈來愈重,因此不得不提前離開。不過,至少這也是作為「紐約客」一定要至少參與一次的體驗。

遊行者冒著大雨開懷大笑。(記者許君達╱攝影)

今年剛剛畢業的留學生Sharon也表示,雖然身上濕透狼狽不堪,但至少也完成了感恩節的「打卡」,「誰也不知道明年H1-B工作簽證抽籤情況如何,萬一抽不中,那這可能就是最後一次了,所以還是咬著牙來了。」

遊行觀賞熱點西72街佈置大量警力,管理遊行秩序與安全。(記者馬璿╱攝影)

遊行中亦有插曲。當日上午9時30分左右,一組聲援巴勒斯坦的抗議者據報突破警方封鎖線,闖入位於第六大道上的遊行區域,並打出「不要慶祝種族滅絕」的標語。警方據報在靜坐開始後迅速出動,使用強力將數名抗議者上銬,其他人則很快四散。整個過程導致遊行隊伍暫停了約五分鐘,警方稱至少逮捕了25人。截至發稿時,被捕者尚在押,控罪情況尚不明。

市警(NYPD)騎警部門參與遊行。(記者許君達╱攝影)

在去年10月7日襲擊事件發生後,挺巴人士幾乎一定會出現在紐約的各項大型節慶活動中,市長亞當斯(Eric Adams)在感恩節前就已提出警告,將不會容忍對遊行的干擾行動,還將抗議者稱為「綠毛怪」(grinches)。在西方流行文化中,這個形象常被用來特指見不得他人快樂、專門趁節日給別人掃興的人。