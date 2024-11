109輔警感恩宴 2華人志願者獲表彰

109分局局長科爾曼頒發年度輔警新兵獎給賈Jay。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 警109分局近期在法拉盛 舉辦輔警感恩晚宴,旨在感謝並表彰該分局輔警單位的志願者們,特別是在過去一年中為社區和民眾安全做出卓越貢獻的輔警成員。其中兩名華人志願者獲表彰,多名民選官員到場祝賀。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)說,109分局擁有全市最大的輔警隊伍之一,約有85名輔警,他們在遊行和街道巡邏等工作中提供寶貴的志願服務。他特別提到,該局今年新增一個輔警責任項目,讓輔警志願協助翻譯,協助來到分局的受害人溝通,這對分局的運作有很大幫助。科爾曼鼓勵更多人加入輔警行列,認為這是改善社區、回饋社會的有意義且值得的經歷。

當晚,幾位輔警因優異的表現和貢獻而獲得了表彰,分別是年度輔警督導(Supervisor of the Year)Robert McNab、年度輔警警員(Officer of the Year)林慧英和Jerry Morales,以及年度輔警新兵獎(Rookie of the Year)的賈Jay。其中,林慧英已是第四年獲獎,但她對此十分謙虛,她說已介紹更多身邊朋友來做輔警,而未來還會繼續;而賈Jay還是市立大學的學生,他表示夢想當警察,希望通過擔任輔警獲得相關經驗。

109分局社區聯絡官黃凌欽(Ares Huang)表示,法拉盛遊行和交通問題多,常常需要輔警的幫忙,且輔警警員任務豐富,在不用過多交代的情況下,就會知道如何設置路障、舒緩交通等,「85個輔警好像是一個訓練有素的戰隊,和很多警察比也毫不遜色」。

多名官員到場感謝輔警,國會眾議員 孟昭文感謝科爾曼及所有輔警,讚揚他們為社區安全所作的努力和犧牲。她強調,作為國會預算委員會成員,她為紐約市警局爭取超過1000萬元的資金,並將繼續推動更多資金支持皇后區的警察分局及各種社區安全項目。