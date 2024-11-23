我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

109輔警感恩宴 2華人志願者獲表彰

記者高雲兒╱紐約報導
109分局局長科爾曼頒發年度輔警新兵獎給賈Jay。(記者高雲兒╱攝影)
109分局局長科爾曼頒發年度輔警新兵獎給賈Jay。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警109分局近期在法拉盛舉辦輔警感恩晚宴，旨在感謝並表彰該分局輔警單位的志願者們，特別是在過去一年中為社區和民眾安全做出卓越貢獻的輔警成員。其中兩名華人志願者獲表彰，多名民選官員到場祝賀。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)說，109分局擁有全市最大的輔警隊伍之一，約有85名輔警，他們在遊行和街道巡邏等工作中提供寶貴的志願服務。他特別提到，該局今年新增一個輔警責任項目，讓輔警志願協助翻譯，協助來到分局的受害人溝通，這對分局的運作有很大幫助。科爾曼鼓勵更多人加入輔警行列，認為這是改善社區、回饋社會的有意義且值得的經歷。

當晚，幾位輔警因優異的表現和貢獻而獲得了表彰，分別是年度輔警督導(Supervisor of the Year)Robert McNab、年度輔警警員(Officer of the Year)林慧英和Jerry Morales，以及年度輔警新兵獎(Rookie of the Year)的賈Jay。其中，林慧英已是第四年獲獎，但她對此十分謙虛，她說已介紹更多身邊朋友來做輔警，而未來還會繼續；而賈Jay還是市立大學的學生，他表示夢想當警察，希望通過擔任輔警獲得相關經驗。

109分局社區聯絡官黃凌欽(Ares Huang)表示，法拉盛遊行和交通問題多，常常需要輔警的幫忙，且輔警警員任務豐富，在不用過多交代的情況下，就會知道如何設置路障、舒緩交通等，「85個輔警好像是一個訓練有素的戰隊，和很多警察比也毫不遜色」。

多名官員到場感謝輔警，國會眾議員孟昭文感謝科爾曼及所有輔警，讚揚他們為社區安全所作的努力和犧牲。她強調，作為國會預算委員會成員，她為紐約市警局爭取超過1000萬元的資金，並將繼續推動更多資金支持皇后區的警察分局及各種社區安全項目。

最後，科爾曼也提及109分局新的衛星分局目前運行順利。他表示，儘管在啟動過程中遇到了一些後勤挑戰，但整體進展順利，社區反響積極、警員士氣高漲，且社區對這一計畫充滿了期待和支持。

紐約市警109分局近期在法拉盛舉辦了輔警感恩晚宴，旨在感謝並表彰109分局輔警單...
紐約市警109分局近期在法拉盛舉辦了輔警感恩晚宴，旨在感謝並表彰109分局輔警單位的志願者們。(記者高雲兒╱攝影)
109分局局長科爾曼頒發年度輔警警員獎給林慧英。(記者高雲兒╱攝影)
109分局局長科爾曼頒發年度輔警警員獎給林慧英。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 紐約市 眾議員

上一則

憂資源被稀釋 教育區域化計畫 長島華人家長反對

下一則

長島學校人口結構改變 亞裔生比例大增 面臨多元化挑戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男
健保論壇11╱23登場 解析最新資訊

健保論壇11╱23登場 解析最新資訊
世界日報攜手紐約州健保市場11/23舉辦「2025健保論壇」

世界日報攜手紐約州健保市場11/23舉辦「2025健保論壇」
紐約掃蕩無照攤販 陰雨助攻 法拉盛居民:街道乾淨好走多了

紐約掃蕩無照攤販 陰雨助攻 法拉盛居民:街道乾淨好走多了

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息