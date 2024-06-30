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紓解交通壓力 紐約機場快線7.1~9.2單程半價4.5元

記者范航瑜／紐約報導
紐新航港局宣布，機場快線將從7月1日到勞工節期間，提供半價車票。(取自MTA官網)
紐新航港局宣布，機場快線將從7月1日到勞工節期間，提供半價車票。(取自MTA官網)

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布，由於紐約市皇后區甘迺迪機場(JFK)今夏施工影響，機場快線(AirTrain)從7月1日(周一)到9月2日(周一)勞工節(Labor Day)期間，將提供半價車票，單程4.5元，以紓解車輛交通壓力，歡迎民眾多加利用。

由於甘迺迪機場的夏季整修工程，航港局此前曾透露或將提供免費快線，但最終敲定的優惠方式為半價，即4.5元，適用於在霍華德海灘(Howard Beach)或牙買加(Jamaica)車站乘坐機場快線的乘客。

對於駕車前往機場的乘客，航港局還將提供免費短期停車場和免費機場快線服務。開車前往機場的旅客，可以在弗茨大道(Lefferts Boulevard)車站下車換乘快線。

上個月，航港局執行長柯頓(Rick Cotton)曾表示，如果在今年夏季機場施工期間車輛交通過於壅堵，或將考慮免費提供機場快線。但同時他也表示將會考慮所有的措施，先觀察夏季旅遊開始階段的狀況，再決定是否真的免費。

今年夏天，航港局正在甘迺迪機場建造兩個新航站樓，並重新設計周圍道路，總投資190億元。整個項目預計到2030年完工，但一些較大的工程預計在今年夏天進行。這項措施正值航港局報告其機場旅客人數創下新高，今年5月該機場吞吐量高達1300萬名乘客。

機場快線同時支持紐約市的地鐵OMNY系統，民眾可使用無接觸信用卡或智慧型手機支付車費。航港局建議，對於搭乘公共運輸的乘客，可以從大中央車站(Grand Central Madison)、賓州車站(Penn Station)或大西洋總站(Atlantic Terminal)搭乘長島鐵路(Long Island Railroad)，在約20分鐘內抵達牙買加車站。

紐約市 長島鐵路 地鐵

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