紓解交通壓力 紐約機場快線7.1~9.2單程半價4.5元

紐新航港局宣布,機場快線將從7月1日到勞工節期間,提供半價車票。(取自MTA官網)

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布,由於紐約市 皇后區甘迺迪機場(JFK)今夏施工影響,機場快線(AirTrain)從7月1日(周一)到9月2日(周一)勞工節(Labor Day)期間,將提供半價車票,單程4.5元,以紓解車輛交通壓力,歡迎民眾多加利用。

由於甘迺迪機場的夏季整修工程,航港局此前曾透露或將提供免費快線,但最終敲定的優惠方式為半價,即4.5元,適用於在霍華德海灘(Howard Beach)或牙買加(Jamaica)車站乘坐機場快線的乘客。

對於駕車前往機場的乘客,航港局還將提供免費短期停車場和免費機場快線服務。開車前往機場的旅客,可以在弗茨大道(Lefferts Boulevard)車站下車換乘快線。

上個月,航港局執行長柯頓(Rick Cotton)曾表示,如果在今年夏季機場施工期間車輛交通過於壅堵,或將考慮免費提供機場快線。但同時他也表示將會考慮所有的措施,先觀察夏季旅遊開始階段的狀況,再決定是否真的免費。

今年夏天,航港局正在甘迺迪機場建造兩個新航站樓,並重新設計周圍道路,總投資190億元。整個項目預計到2030年完工,但一些較大的工程預計在今年夏天進行。這項措施正值航港局報告其機場旅客人數創下新高,今年5月該機場吞吐量高達1300萬名乘客。

機場快線同時支持紐約市的地鐵 OMNY系統,民眾可使用無接觸信用卡或智慧型手機支付車費。航港局建議,對於搭乘公共運輸的乘客,可以從大中央車站(Grand Central Madison)、賓州車站(Penn Station)或大西洋總站(Atlantic Terminal)搭乘長島鐵路 (Long Island Railroad),在約20分鐘內抵達牙買加車站。