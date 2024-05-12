華人慶母親節 華埠花店生意旺

紐約中華基督教長老會教堂。(記者范航瑜／攝影)

今年的母親節 落在5月12日(周日)，在11日母親節前夕，紐約市天公作美，曼哈頓華埠 也格外熱鬧，人們紛紛選購鮮花、禮品和糕點，來表達對母親的愛。

在包厘街(Bowery)，芬芳海棠花鋪一大早就開門營業，迎接前來挑選母親節鮮花的顧客。老闆劉女士介紹，多種顏色的牡丹和獨特的藍玫瑰受到了顧客的喜愛，而傳統的康乃馨近年來反而人氣有所下降。

母親節前夕的生意尤其興旺，光是11日早上劉女士就接到了幾十個訂單。「母親節當天預計會更加忙碌，我們應該所有人馬都會出動，」劉女士說。芬芳海棠花鋪一般晚上6時關門，但11日這天延長到了7時，劉女士表示12日也會視情況延長營業時間。

不僅是鮮花，烘焙糕點也是母親節送禮的熱門之選。曼哈頓華埠的飛達西餅每逢節日都會推出限定單品，如之前情人節的巧克力蛋糕。為慶祝母親節，飛達西餅推出了「玫瑰月蛋糕」和「草莓女郎」兩款8吋的蛋糕。兩款都點綴了鮮花造型，整體以粉色為主色調。其中，「草莓女郎」上還專門放置了一塊標牌，用英文花體字寫著「母親節快樂」。

節日氣氛洋溢的同時，並非商鋪餐廳都會專門慶祝母親節。位於包厘街上的餐廳大永旺近兩年轉向了以外賣為主，今年也沒有專門推出母親節套餐。「母親節前後食客數量其實並無太大變化，每年只有農曆新年前後訂位數量有明顯增加，」老闆說。