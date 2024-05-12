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華人慶母親節 華埠花店生意旺

記者范航瑜／紐約報導
紐約中華基督教長老會教堂。(記者范航瑜／攝影)
紐約中華基督教長老會教堂。(記者范航瑜／攝影)

今年的母親節落在5月12日(周日)，在11日母親節前夕，紐約市天公作美，曼哈頓華埠也格外熱鬧，人們紛紛選購鮮花、禮品和糕點，來表達對母親的愛。

在包厘街(Bowery)，芬芳海棠花鋪一大早就開門營業，迎接前來挑選母親節鮮花的顧客。老闆劉女士介紹，多種顏色的牡丹和獨特的藍玫瑰受到了顧客的喜愛，而傳統的康乃馨近年來反而人氣有所下降。

母親節前夕的生意尤其興旺，光是11日早上劉女士就接到了幾十個訂單。「母親節當天預計會更加忙碌，我們應該所有人馬都會出動，」劉女士說。芬芳海棠花鋪一般晚上6時關門，但11日這天延長到了7時，劉女士表示12日也會視情況延長營業時間。

不僅是鮮花，烘焙糕點也是母親節送禮的熱門之選。曼哈頓華埠的飛達西餅每逢節日都會推出限定單品，如之前情人節的巧克力蛋糕。為慶祝母親節，飛達西餅推出了「玫瑰月蛋糕」和「草莓女郎」兩款8吋的蛋糕。兩款都點綴了鮮花造型，整體以粉色為主色調。其中，「草莓女郎」上還專門放置了一塊標牌，用英文花體字寫著「母親節快樂」。

節日氣氛洋溢的同時，並非商鋪餐廳都會專門慶祝母親節。位於包厘街上的餐廳大永旺近兩年轉向了以外賣為主，今年也沒有專門推出母親節套餐。「母親節前後食客數量其實並無太大變化，每年只有農曆新年前後訂位數量有明顯增加，」老闆說。

在華人社區，重視家庭是傳統美德的一部分，不少華人都選擇這個周末與家人一同度過。在當日舉行的「孝情三代同堂家庭表揚大會」上，市民蔡女士表示，母親節前夕剛好又是自己阿姨的生日，今天要舉家出動去新澤西吃自助餐，同時慶祝生日和母親節。另一位吳女士則表示：「我自己沒有什麼過節的計畫。得看我兒子和我老公有什麼計畫，可能會給我驚喜吧。」

牡丹是母親節備受歡迎的鮮花種類。(記者范航瑜／攝影)
牡丹是母親節備受歡迎的鮮花種類。(記者范航瑜／攝影)
母親節前夕生意尤其好，光是11日早上劉女士就接到了幾十個訂單。(記者范航瑜／攝影...
母親節前夕生意尤其好，光是11日早上劉女士就接到了幾十個訂單。(記者范航瑜／攝影)
為慶祝母親節，飛達西餅推出了「玫瑰月蛋糕」和「草莓女郎」兩款八吋蛋糕。(記者范航...
為慶祝母親節，飛達西餅推出了「玫瑰月蛋糕」和「草莓女郎」兩款八吋蛋糕。(記者范航瑜／攝影)

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