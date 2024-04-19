華埠房東疑遇職業租霸 官司3年無進展 斥司法不作為

「租霸」涉與華人房東交涉過程中，態度顯十分激動。(邱俊文提供)

紐約華人房東 邱俊文(Edward Yau)近日接受本報獨家專訪，披露其位於曼哈頓華埠的兩室一衛公寓，涉遭白人「租霸」強占三年拖欠7萬6000元的事件始末，他痛斥全州司法系統過分保護租戶，忽視房東合法權益。

邱俊文回憶，2020年12月，自己將艾塞克斯街(Essex Street)公寓，租給了安永(EY)公司電腦工程師布徹(Thor Boucher)。但2021年3月，布徹以「樓屋搖晃有坍塌風險」為由，拒絕繼續繳納每月2000元的租金 。

「租霸」涉把華人房東的房子掛牌。在愛彼迎當起了「二房東」。(邱俊文提供)

2021年4月，多次催租無果的邱俊文將布徹告上法庭，「但令我沒想到的是，如今已經三年過去，法院對該案的審理毫無進展，布徹甚至把我的公寓掛牌出租檔當起了『二房東』。一切都源於紐約州 的司法系統從根本上更傾向於租客保護，我不知道什麼時候能夠合法再住進自己的房子。」

一、職業租霸

在官司進行的三年間，與布徹多次交涉的邱俊文，發現對方疑是個「職業租霸」，在操縱紐約州住房政策漏洞方面十分嫻熟。「最新情況是，他申請了州緊急租賃援助計畫(ERAP)以拖延案件審理，過去三年還申請了兩次急救租金援助。可事實上，他並不符合這些項目資格，因為他的年薪有15萬元，我的公寓也不是他主要且唯一的居住地。」

邱俊文表示，公寓樓的監控錄像顯示，布徹並不住在自己的公寓，而是從2021年11月起，把這間房子掛牌在愛彼迎(Airbnb)和Craigslist等平台短租，「他免費占據我的屋子，把兩個房間分開出租，當二房東每月淨賺3300元。直到現在，他的朋友和短租客都住在裡面。」

「租霸」涉把華人房東的房子掛牌，在愛彼迎當起了「二房東」。(邱俊文提供)

令邱俊文沒想到的是，布徹的妻子在本周找到他，稱兩人離婚後，布徹同樣拒絕搬出妻子的房子，並將其放在了愛彼迎短租平台上，「她透露布徹是個高收入者，並有嚴重的可卡因問題。」

二、反告房東

根據邱俊文回憶及講述，2023年4月，被提告的布徹到邱俊文的家中騷擾，在門外大喊大叫，嚇壞了他的兩個年幼孩子，「我叫來警察制止他，隨後遭到他的打擊報復，他向市房屋局投訴，稱我的房子有牆壁開裂、晃動和坍塌風險，但同期，我在愛彼迎網站上看到的是網友的一致好評。」

經過市房屋局檢查，邱俊文的房子僅需要粉刷牆壁，「收到市府結果的我，告訴布徹我需要進屋維修，但他說除非法庭見，否則不允許我進入公寓。」可到了開庭日，布徹並未出現，多次通知無果的邱俊文帶領裝修團隊進行粉刷，卻又再次遭到布徹的提告，「他報警指控我毀壞他的家，到法院向我發起了小額索賠。」

三、司法無用

事到如今，最令邱俊文生氣的已經不是「租霸」，而是在求助維權過程中，幾乎「無作為」的法官、警察、議員、公務員⋯⋯「作為一名華裔二代移民，省吃儉用購置的房產，希望實現美國夢，但發現在這樣的體系中，維護自己的利益無比艱難。」邱俊文表示，他希望自己的故事給華人社區以警鐘，期待司法系統進行公平而及時的改革。