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布碌崙新小學 將以英雄警探劉文健命名

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡、331小學校長林秋芳和劉文健的父母、遺孀等人合影。(記者胡聲橋 / 攝影)
市議員莊文怡、331小學校長林秋芳和劉文健的父母、遺孀等人合影。(記者胡聲橋 / 攝影)

市議員莊文怡16日宣布，市教育局已於15日正式批准以英雄警探劉文健來命名布碌崙(布魯克林)新建的331小學。教育局批准使用的校名為「劉文健公民領導力與創業學校」(Wenjian Liu School of Civic Leadership and Entrepreneurship)。這是布碌崙第一所以亞裔美國人命名的學校，也是紐約市第二所以亞裔美國人命名的學校。

莊文怡和位於戴克高地(Dyker Heights)的331小學校長林秋芳一道，共同努力推動此事，現在最終獲批，她感到很興奮，也很欣慰。莊文怡說，今年正值劉文健去世十周年，將一所小學命名為劉文健小學，是紀念這名華裔英雄警探最好的方法。莊文怡還對市教育局總監班克斯(David Banks)、第20學區教育總監普雷托(David Pretto)和311小學校長林秋芳表示感謝。

劉文健的遺孀陳佩霞說，這是紐約這座城市歷史上令人難以置信的榮譽和重要時刻，這個社區一直熱愛和懷念他的丈夫，她很高興她和劉文健的女兒能在這樣的社區裡長大。

331小學校長、華裔雙語教師林秋芳說，能有機會擔任以社區英雄命名的學校的校長，她感到很榮幸。她認為，劉文健為保護社區所作出的不懈努力體現了英雄主義的精髓，他的遺志將永遠激勵一代又一代的學生將勇敢、正直和服務作為自己的價值觀。

331小學屬於第20學區，在13大道交64街處。校長林秋芳說，因為新學校剛開始招生，今年秋季將開四個幼稚園班，有100個學生的學位。林秋芳表示，今後會加強331小學的英語及漢語的雙語教育，她認為331小學完全可以設計出全新的的英漢雙語教育課程。

教育局 亞裔 布碌崙

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