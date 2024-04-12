華人創遠程服務降成本 由海外員工透過Zoom助點餐、結帳

長島市餐飲店「參山」，雇菲律賓勞工試點遠程餐館服務。(記者劉梓祁／攝影)

在通貨膨脹、競爭加劇和用人短缺共同作用下，紐約市 餐館的經營難度逐年加大，令業者尋找創新解決方案以降低成本、提高效率；此趨勢下，一家位於長島市的店鋪正嘗試使用遠程服務接待顧客，而該方案則由華人 創業者提出。

長島市餐飲店「參山」，雇菲律賓勞工試點遠程餐館服務。(記者劉梓祁／攝影)

與大多餐館不同，當顧客進入這家「參山」(Sansan)拉麵兼炸雞店時，首先遇見的並不是櫃台後的店員，而是架設在牆壁上的電視屏幕，其內容則是一位頭戴耳機的員工，通過鏡頭和客人進行實時交流，以完成安排座位或解答疑問的工作。然而，類似服務方式在市內並不常見。

據店經理張馳介紹，該服務由身在菲律賓的外包員工提供，通過視頻會議軟件「Zoom」代替身處店內的員工迎接顧客並協助結帳，過程中，顧客能夠過螢幕看到服務員的神情及動作。

張馳表示，此服務提供商名為「快樂收銀員」(Happy Cashier)，由他不久前初創，希望成為提升業者效率的工具，完成訂單處理、客戶服務和市場營銷等工作，目前仍在試運營階段。曾多次創業的他說，儘管該公司於紐約創立，但其主要依託菲律賓人力提供服務。

作為初創科技企業，目前快樂收銀員共有12名在菲律賓的員工，包括三名管理層和九名線上服務員。

數據顯示，當地時薪和紐約市水平差距高達數倍，因此該服務目標之一便為幫助業者降低營運成本。儘管如此，已有質疑聲指其擠占當地勞工 名額，或減低社區的凝聚力。

張馳則說，服務的核心理念為幫助餐館老闆節省時間，而非「去除傳統員工」。來自上海的他舉例，紐約市有許多華人所經營夫妻店，時常僅雇用一位收銀員，但同時也要負責打包、遞餐和接電話等多項工作，容易在繁忙時段無瑕顧及或出錯。因此，他將目前的服務定位為「前台助手」，並強調「不是用外國勞工擠占美國勞工」。

透過攝像頭，一位名叫Romy的菲律賓籍勞工表示，對當前工作相當滿意，並從去年10月服務至今。

Romy說，她和同事都位於菲律賓不同城市，且均為居家辦公，但需因應時差晝夜顛倒。此外，她沒有透露薪水和加入該企業的過程。

張馳說，快樂收銀員支付給這些菲律賓籍員工的薪資，為當地服務業平均工資的200%，若有其他公司使用該項服務，收費方式則是按小時計費，其中最便宜的為每小時4.99元。

曾六次創業並在疫情中破產的張馳說，目前公司已獲得來自紐約的天使投資，且由華人和日裔經營的「參山」，也提供了部分支持。

目前，此服務正於紐約市和新州的六間餐廳內測試，預計將從下半年起開始對外銷售。談及為何選擇菲律賓，張馳表示，當地國民不僅具備英文能力，且有較好的服務業文化，未來或會雇用委內瑞拉、阿根廷等南美洲國家人員。

2015年進入餐飲業的他回憶說，在疫情期間體會到了行業經營和招工的不易，因此希望為業者提供「增值服務」，作用猶如「點餐機旁多了一位講解員」。