我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

去年消費者投訴年度榜單 網購、價格欺詐居首

記者許君達／紐約報導
2023年紐約州消費者投訴榜出爐，網購與零售業投訴數量遙遙領先。(記者許君達／攝影)
2023年紐約州消費者投訴榜出爐，網購與零售業投訴數量遙遙領先。(記者許君達／攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)4日發布2023年檢察長辦公室收到的紐約消費者投訴項目榜單，其中包括網購在內的零售行業的投訴數量遙遙領先，第二投訴多的類別則是住房、汽車和信貸。

根據榜單，零售業全年共遭遇5569次投訴，數量遠高於其他領域。而在這個大類中，網購、價格欺詐和實體零售又占據了多數，主要的投訴原因可歸納為退款困難、貨不符實等。

根據投訴內容，檢察長辦公室提示消費者，在網購下單之前，要仔細查看賣家的信用紀錄和不良歷史，並了解賣家的運費、退款和退貨政策；在支付時，最好選用安全性較高的信用卡，不要使用禮品卡等難以追回的方式付款。

榜單的第二至第四名，依次為租房、汽車和信用及抵押貸款，全年接到投訴數量相差不多，均超過3000次。

租房市場的投訴主要圍繞押金退還和無理驅逐方面，檢察長辦公室提示，房東必須在租戶搬出14天內退還押金，而如需從押金中提取費用用於補償租戶帶來的損壞，必須提供詳細的收據，否則無論租戶是否損壞房屋，房東都不能扣除押金。

汽車的投訴方面涵蓋銷售、服務與維修，其中現代(Hyndai)和起亞(Kia)汽車被特別點名，由於這兩個品牌在2011至2022年間出產的車輛存在系統安全漏洞，因而特別容易被盜，車主可聯絡廠商查詢自己是否有資格獲得軟體升級或產品召回服務。

金融信貸方面的投訴內容則最為龐雜，主要包括冒充金融機構事實詐騙、濫收透支費等「垃圾費用」、抵押貸款陷阱以及具有高利貸性質的民間「硬錢貸款」(Hard Money Lending)等。

詳細排名及消費者提示信息可見https://reurl.cc/zlkE8p。詹樂霞提示，一旦紐約州消費者遭遇欺詐，可登錄檢察長辦公室網站https://reurl.cc/bDoA56填寫投訴信息。

貸款 房東 紐約州

上一則

糧食券、現金補助申請 積壓有解

下一則

參與「獵狐行動」3被告 撤罪重審動議遭駁回

延伸閱讀

川普集團前財務長魏索柏格 承認偽證罪 判入獄5個月

川普集團前財務長魏索柏格 承認偽證罪 判入獄5個月
女子運動會禁跨性別者 州檢:長島納蘇郡違法

女子運動會禁跨性別者 州檢:長島納蘇郡違法
紐約房產欺詐案敗訴 川普4.5億罰金不准拖延

紐約房產欺詐案敗訴 川普4.5億罰金不准拖延
NRA前執行長拉皮耶 盜用公款罪成

NRA前執行長拉皮耶 盜用公款罪成

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋