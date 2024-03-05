去年消費者投訴年度榜單 網購、價格欺詐居首

2023年紐約州消費者投訴榜出爐，網購與零售業投訴數量遙遙領先。(記者許君達／攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)4日發布2023年檢察長辦公室收到的紐約消費者投訴項目榜單，其中包括網購在內的零售行業的投訴數量遙遙領先，第二投訴多的類別則是住房、汽車和信貸。

根據榜單，零售業全年共遭遇5569次投訴，數量遠高於其他領域。而在這個大類中，網購、價格欺詐和實體零售又占據了多數，主要的投訴原因可歸納為退款困難、貨不符實等。

根據投訴內容，檢察長辦公室提示消費者，在網購下單之前，要仔細查看賣家的信用紀錄和不良歷史，並了解賣家的運費、退款和退貨政策；在支付時，最好選用安全性較高的信用卡，不要使用禮品卡等難以追回的方式付款。

榜單的第二至第四名，依次為租房、汽車和信用及抵押貸款 ，全年接到投訴數量相差不多，均超過3000次。

租房市場的投訴主要圍繞押金退還和無理驅逐方面，檢察長辦公室提示，房東 必須在租戶搬出14天內退還押金，而如需從押金中提取費用用於補償租戶帶來的損壞，必須提供詳細的收據，否則無論租戶是否損壞房屋，房東都不能扣除押金。

汽車的投訴方面涵蓋銷售、服務與維修，其中現代(Hyndai)和起亞(Kia)汽車被特別點名，由於這兩個品牌在2011至2022年間出產的車輛存在系統安全漏洞，因而特別容易被盜，車主可聯絡廠商查詢自己是否有資格獲得軟體升級或產品召回服務。

金融信貸方面的投訴內容則最為龐雜，主要包括冒充金融機構事實詐騙、濫收透支費等「垃圾費用」、抵押貸款陷阱以及具有高利貸性質的民間「硬錢貸款」(Hard Money Lending)等。

詳細排名及消費者提示信息可見https://reurl.cc/zlkE8p。詹樂霞提示，一旦紐約州 消費者遭遇欺詐，可登錄檢察長辦公室網站https://reurl.cc/bDoA56填寫投訴信息。