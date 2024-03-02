紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

受害者Alva聯合多位華人於1日舉辦記者會，呼籲更多的受害者出來作證。(記者邢易霖 / 攝影)

近20名華人1日在皇后區法拉盛 召開記者會，表示疑受到華裔曾女士詐騙，她先與受害人交好、取信他們之後，透過編造的身分與背景故事，與他們建立借貸關係；曾女士原定於上月27日要歸還部分款項，但卻於同日失聯，受害人才意識到恐遭詐騙，向警局報案，據了解，總涉及金額高達600萬元。

曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

受害者Alva在疫情 期間認識曾女士，她表示，來自廣東的曾女士在社區中以其富裕的丈夫和強勢的女性形象聞名，並擔任教育機構「諾亞教育」校長，有時候也擔任鋼琴老師，教小朋友彈鋼琴。

當時Alva剛來美國沒多久，曾女士在期間提供了她許多支持和溫暖，還關照了她的商店生意，取信於她後，曾女士開始鼓勵Alva投資 ，並承諾協助處理她的身分問題、移民申請，甚至可以幫忙取得紐約大學的文憑。

Alva回憶，去年她和曾女士一同參加劉文健基金會的活動，在活動上看到許多政商名流和市府高層，讓她更相信曾女士在社區的人脈；期間曾女士繼續說服她投資，保證如果事情沒有結果，將在27日全額退款，Alva先後給了曾女士30萬元，但到後來才發現，每次跟曾女士談到錢，她就開始繪製藍圖，向她要拿投資利息時，她也屢屢拖延。

受害者希望透過警方找到曾女士，拿回投入的錢款。(記者邢易霖 / 攝影)

受害人Suky表示，兩人五年前相識後成為知己，後來在曾女士創辦的學校工作，接著進一步投資她的學校和教育事業，甚至借給她3萬元，並約定在三個月後返還1萬當作利息。

期間曾女士曾經向Suky表示，能夠不需要任何手續、簽約過資料，就協助租下市府樓房及商業空間，鼓勵Suky透過她申請；「後來我才聽到很多人都因此受騙，曾女士透過這樣的手法，一天之內就能從受害人手中拿到26萬元，但到今天為止，沒有聽說有半個人成功獲得租約。」

根據多位受害者，曾女士對每個人都塑造了不同的虛假身份和背景故事，在27日曾女士失聯後，有受害者開始在社群媒體發文，希望找到曾女士拿回承諾的款項，才發現有愈來愈多人與她有金錢往來。

受害者曾兩度報案，但都被告知因涉及借貸關係，應為民事糾紛，警方不予受理，最終在律師吳仁達(Jenda Wu)的協助下，成功在市警109分局立案。

吳仁達表示，目前仍無法聯絡到曾女士，但他也懷疑此案並非單獨行動，背後可能有詐騙團夥的支持。他指出，案情存在明顯的「詐騙行為」，「一旦收取了金錢卻未能兌現承諾，便構成了詐騙」。