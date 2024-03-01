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州議會版國會地圖通過 亞裔選區被分割

記者顏潔恩／紐約報導

紐約州參眾兩院近日投票通過了由民主黨主導的紐約州國會選區地圖繪製的新版本，在紐約市內的改變不大，若共和黨未提出法律訴訟，地圖將在州長霍楚(Kathy Hochul)簽字後生效；亞裔維權組織APA VOICE則已表聲明，對於保留曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)日落公園兩個華社完整性的決定表示同意，但認為有些選區變動仍會削減當地亞裔的權益和力量。

議會版本新選區地圖方案於28日晚進行投票，新地圖未對被否決的版本進行大改動，僅在部分拉鋸選區改變，將更有利於民主黨，位於紐約市範圍內的選區，則基本沒變 。

針對新版地圖，APA VOICE重畫選區特別工作組支持擁有緊密聯繫的社區畫分在一塊的做法，例如曼哈頓華埠和日落公園、皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)和South Ozone Park、布碌崙南區的班森賀和戴克高地等。

不過，小組認為在第六選區中分割皇后區傑克森高地(Jackson Heights)和可樂娜(Corona)社區，將會削減當地亞裔的力量，導致紐約州當前僅有一名亞裔的國會議員代表；以上的兩個社區具有相同的興趣及很深的聯繫，分割將會破壞他們在宗教、學校、消費習慣等的連貫性。

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)執行總監余思亮表示，必須保留擁有相同核心需求、共同身分社區的完整性，以防止選民被剝奪選舉權益，這是反對分割傑克森高地和可樂娜的主要原因；他們督促州議會和州獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)應舉辦公聽會，聆聽社區的心聲，而不是閉門會議決定所有細節。

亞裔 紐約州 華埠

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