市交通局 全國首建外賣郎電單車充電站

由Swobbee和Popwheels公司開發的充電樁採用了電池交換櫃，免去了在充電期間影響工作進度的問題。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 交通局2月29日在曼哈頓 東村庫柏廣場(Cooper Square)揭幕了全國首個為外賣郎提供的電動車充電站，此充電站設置了三個充電裝置，讓外賣郎能夠將電池取下進行充電；未來市交通局還將於其他四處設置充電站，不過僅對事先申請的外賣郎開放。

這三個充電裝置採取了不同的充電方式，供外賣郎選擇。由Swobbee和Popwheels公司開發的充電樁，採用了電池交換櫃，與傳統充電方式不同，免去了外賣郎在充電期間需將車輛停放路邊，影響工作進度的問題，但這兩種充電樁僅支持他們自家開發的電池；另一種裝置由Swiftmile提供，裝配了快速充電技術的充電線。外賣郎可以使用任何品牌的電池進行充電。

交通局進一步透露，另外四個充電站的選址工作已經完成，均分布在曼哈頓和布碌崙 (布魯克林)，除庫柏廣場外，曼哈頓還有兩處充電站設在下東城的艾塞克斯街市場(Essex Street Market)以及華盛頓高地(Washington Heights)的Plaza de las Americas。布碌崙兩處分別在布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)和威羅比街(Willoughby Street)。

目前，這些充電站僅對事先申請的外賣郎開放，並將進行為期六個月的免費試用，同時收集反饋。報名活動將於3月7日和3月8日分別在庫柏廣場和布碌崙陸軍碼頭舉行。

在法拉盛從事外賣工作的張先生表示這一計畫本身是好的，但他同時也指出鋰電池價格不菲，很多外賣郎都只有一塊電池，使用充電樁接線充電並不現實。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，這些充電站將為外賣郎提供更安全的工作環境。市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)說，紐約市已經發生太多由於鋰電池爆炸而導致的悲劇，該措施不僅是為了保護外賣郎，更是為了保護市民。