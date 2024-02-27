2024紐約百大權勢榜 亞當斯壓霍楚居首 孟昭文榜上有名

2024年度紐約市權勢百強榜，市長亞當斯被評選為榜首，勝過州長霍楚。(市長辦公室提供)

每年都會發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，26日公布了2024年度紐約市百大權勢人物榜單，其中市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚 (Kathy Hochul)分別位居前兩名，華裔國會眾議員孟昭文 排名第27。而亞裔人士中排名最高的則是菲律賓裔副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)及印度裔副市長喬西(Meera Joshi)，並列第11名。

榜單中的人物除政治人物外，也包括技術官僚、企業家、社會活動人士以及一些對城市運行和發展起到關鍵作用的專業人士。「City & State」在榜單引言中強調，在這座地球上最強大的城市中，最有權勢的人物將幫助塑造它的未來。

在榜首位置，市長亞當斯超過州長霍楚，排名第一。評選者指，亞當斯迎著這座城市歷史上最重大的危機(指新冠疫情)上任並領導紐約走出困難時刻，他在任期的前兩年，還推出了多項影響深遠的重大舉措，包括為紐約居民減免了價值20億元的醫療債務、控告社群平台損害公眾精神健康等。

而在最近兩年，一直領導著由進步派主導的市議會與亞當斯政府比拚聲量、甚至分庭抗禮的市議長歐德思(Adrienne Adams)則排名第三，次於霍楚。

並列第四的是州議會參眾兩會議長史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和希士提(Carl Heastie)。

其他前十名人物，依次為國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)以及市長亞當斯團隊首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)。

本年度上榜的亞裔權勢人物數量不多，排名最高的是副市長斯普林格及喬西，其後是並列排名第24的市小商業服務局長金德彥(Kevin Kim)和市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)。

華人最熟悉的國會眾議員孟昭文排名則第27。評選指，孟昭文是國會眾院撥款委員會中資歷最深的紐約民代，在每年數以兆計的聯邦資金分配中擁有一定的話語權。而她在國會中的奔走，為皇后區帶回了更多用於解決洪水問題的聯邦資金，還推動聯邦立法許可用糧食券(SNAP)購買熱餐。此外，台灣裔市城市規劃局執行主任徐伊娣(Edith Hsu-Chen)也榜上有名，位列第74名。