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州上訴法院裁定 紐約市非公民投票權違憲

記者范航瑜／紐約報導
紐約市的非公民投票權法，21日遭到紐約州上訴法院裁定違憲。(美聯社)
紐約市的非公民投票權法，21日遭到紐約州上訴法院裁定違憲。(美聯社)

紐約市於2022年通過允許綠卡持有者擁有投票權，但至今兩年過去，這項法律一直未生效；紐約州上訴法院21日裁定，這項允許非公民可在地方選舉投票的法律違憲。

州高等法院上訴法庭第二分部法官伍滕(Paul Wooten)表示，該法因違反了紐約州憲法和市政自治法(Municipal Home Rule Law)，應屬無效；上訴法院以3比1的裁決，同意州憲法中的「每一位公民都有權投票……」的條款，僅是指美國公民；法院並且裁定，根據市政自治法，任何選舉上的變更都應由選民投票決定，而非由地方立法機構作主。

州上訴法院裁定，紐約市允許非公民在地方選舉中投票的法律違憲。據統計，如果法律正式...
州上訴法院裁定，紐約市允許非公民在地方選舉中投票的法律違憲。據統計，如果法律正式實施，約將新增80萬名合格選民。(本報檔案照）

2022年，紐約市通過了允許綠卡持有者投票權的法律，允許持有綠卡和其他在紐約市擁有聯邦工作授權的人士，在包括市長和市議會在內的地方選舉中投票。據統計，如果法律正式實施，在紐約市850萬人口中，約將新增80萬名合格選民。

該法案又名「我們的城市，我們的投票」(Our City, Our Vote)，一直以來受到進步派民主黨人的強力推崇。民主黨人表示，該法案使紐約市政治更能夠代表民意，並對移民更具包容性；而反對者主要是共和黨人，他們認為這一法案導致選民欺詐，並稱「民主黨人只是想要增加他們的選民人數。」亞當斯政府一直在捍衛該法律，並將針對該裁決提出上訴。

在美國，非公民投票權仍較罕見，但爭取合法化的運動一直在持續。華府曾突破共和黨人重圍，允許非公民投票，但在法庭上也遭遇了不小阻礙。2023年，舊金山法院通過了一項法案，允許特定的非公民群體在學校董事會選舉中行使投票權。近期，佛蒙特州(Vermont)的三個城市也開始允許合法居留的外籍居民參與地方選舉。

紐約市的非公民投票權法遭州上訴法院裁定違憲，在美國，非公民投票權仍較罕見。(美聯...
紐約市的非公民投票權法遭州上訴法院裁定違憲，在美國，非公民投票權仍較罕見。(美聯社)

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