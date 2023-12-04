華商袁士麒進軍紐約 擬將拉瓜迪亞酒店停車場改建公寓樓

擁有拉瓜迪亞機場萬豪酒店的ASAP國際控股集團，正計畫將該酒店的停車場，改造為占地超過45萬平方呎的新住宅物業。圖為萬豪酒店。(取自Google Map)

擁有拉瓜迪亞機場萬豪酒店的ASAP國際控股集團，正計畫將該酒店的停車場，改造為占地超過45萬平方呎的新公寓大樓；該集團董事長及總裁袁士麒(Frank Yuan)為台灣人，長期在加州 發展，紐約華人 均表示，不熟悉這一開發方案，認為該酒店停車場的改造，對華人社區會有怎樣的影響，有待觀察。

總部位於加州巴沙迪那(Pasadena)的ASAP集團於2021年斥資1億元，從Rubicon公司購入位於皇后區迪特馬斯大道(Ditmars Blvd.)102-05號的有443間客房的萬豪酒店及其鄰近的開發用地；去年5月，ASAP曾計畫出售這批資產。

不過根據The Real Deal報導，近期ASAP表示，擬用住宅樓取代萬豪酒店的410個停車位，其中包括一棟擁有437個公寓的建築，占地37萬5000平方呎，由12層和13層的塔樓組成，位於一層高的商業基座之上；以及另外一座含98個供長者使用的經濟適用房，占地近8萬3000平方呎，共11層樓高。

但目前，該停車場地僅被限於用作酒店和停車場，ASAP現在尋求改變這一規定，該集團已於上周向紐約市 規畫局提交土地使用重畫申請。

長久以來，加州住房支持團體California YIMBY一直倡導土地應該用於居住，而不是停放空置汽車；於此形成呼應的是，紐約市府正在考慮取消新開發新住宅的停車需求，換言之，停車場可能不再是新開發住宅的強制要求。

但萬豪酒店停車場計畫也考慮了停車場需求，根據ASAP網站，若公寓樓建築建成，其下方將建造一個共享停車庫，為酒店和公寓樓提供750個停車位。

據悉，ASAP董事長及總裁為華裔袁士麒，於1970年代由台灣來美，2012開始在加州購買酒店；作為一家私募基金公司，ASAP國際控股集團專門投資三到四星級的酒店，現在ASAP在加州、科羅拉多州、猶他州、佛州及亞特蘭大、波士頓、紐約等地都擁有酒店。

由於袁士麒來自加州，紐約本地華人包括華商會首席顧問杜彼得以及拉盛發展中心負責人傅鶴鳴均表示不熟悉此人；傅鶴鳴表示，拉瓜迪亞機場的萬豪酒店是該機場附近最好的酒店，「但是華人不太用，非華裔去的多，對華社可能影響不大」。