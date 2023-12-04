我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

華商袁士麒進軍紐約 擬將拉瓜迪亞酒店停車場改建公寓樓

記者高雲兒／紐約報導
擁有拉瓜迪亞機場萬豪酒店的ASAP國際控股集團，正計畫將該酒店的停車場，改造為占地超過45萬平方呎的新住宅物業。圖為萬豪酒店。(取自Google Map)
擁有拉瓜迪亞機場萬豪酒店的ASAP國際控股集團，正計畫將該酒店的停車場，改造為占地超過45萬平方呎的新住宅物業。圖為萬豪酒店。(取自Google Map)

擁有拉瓜迪亞機場萬豪酒店的ASAP國際控股集團，正計畫將該酒店的停車場，改造為占地超過45萬平方呎的新公寓大樓；該集團董事長及總裁袁士麒(Frank Yuan)為台灣人，長期在加州發展，紐約華人均表示，不熟悉這一開發方案，認為該酒店停車場的改造，對華人社區會有怎樣的影響，有待觀察。

總部位於加州巴沙迪那(Pasadena)的ASAP集團於2021年斥資1億元，從Rubicon公司購入位於皇后區迪特馬斯大道(Ditmars Blvd.)102-05號的有443間客房的萬豪酒店及其鄰近的開發用地；去年5月，ASAP曾計畫出售這批資產。

不過根據The Real Deal報導，近期ASAP表示，擬用住宅樓取代萬豪酒店的410個停車位，其中包括一棟擁有437個公寓的建築，占地37萬5000平方呎，由12層和13層的塔樓組成，位於一層高的商業基座之上；以及另外一座含98個供長者使用的經濟適用房，占地近8萬3000平方呎，共11層樓高。

但目前，該停車場地僅被限於用作酒店和停車場，ASAP現在尋求改變這一規定，該集團已於上周向紐約市規畫局提交土地使用重畫申請。

長久以來，加州住房支持團體California YIMBY一直倡導土地應該用於居住，而不是停放空置汽車；於此形成呼應的是，紐約市府正在考慮取消新開發新住宅的停車需求，換言之，停車場可能不再是新開發住宅的強制要求。

但萬豪酒店停車場計畫也考慮了停車場需求，根據ASAP網站，若公寓樓建築建成，其下方將建造一個共享停車庫，為酒店和公寓樓提供750個停車位。

據悉，ASAP董事長及總裁為華裔袁士麒，於1970年代由台灣來美，2012開始在加州購買酒店；作為一家私募基金公司，ASAP國際控股集團專門投資三到四星級的酒店，現在ASAP在加州、科羅拉多州、猶他州、佛州及亞特蘭大、波士頓、紐約等地都擁有酒店。

由於袁士麒來自加州，紐約本地華人包括華商會首席顧問杜彼得以及拉盛發展中心負責人傅鶴鳴均表示不熟悉此人；傅鶴鳴表示，拉瓜迪亞機場的萬豪酒店是該機場附近最好的酒店，「但是華人不太用，非華裔去的多，對華社可能影響不大」。

根據租屋網站(Rent Cafe)報告，2023年以來，紐約市的公寓建設數量在各大城市中居首；報告預計，今年紐約市至少有3萬3000套新公寓將投入租房市場。

據悉，ASAP董事長及總裁為袁士麒，於1970年代由台灣來美，2012開始在加州...
據悉，ASAP董事長及總裁為袁士麒，於1970年代由台灣來美，2012開始在加州購買酒店。(取自ASAP官網)

加州 紐約市 華人

上一則

華埠宰也街理髮店 傳承60年

下一則

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

延伸閱讀

「我男朋友結婚了嗎？」紐約爆笑311投訴

「我男朋友結婚了嗎？」紐約爆笑311投訴
紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷
紐約初中名校 爆學生霸凌事件

紐約初中名校 爆學生霸凌事件

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

張曉寧涉殺律師不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

2023-11-30 16:13

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷