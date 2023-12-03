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紐約初中名校 爆學生霸凌事件

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島的馬克吐溫資優班初中日前爆出一起學生霸凌案。(谷歌地圖)
康尼島的馬克吐溫資優班初中日前爆出一起學生霸凌案。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)之前才爆出201初中華裔學生遭霸凌事件，位於康尼島的馬克吐溫資優班初中(Mark Twain Intermediate School for the Gifted and Talented)日前也發生一起女學生遭同學霸凌的事件；全過程還被施暴者拍攝下來，上傳至短影音平台TikTok，引發廣泛關注。

據悉，該影片近來才受到當地民眾的關注，不過此案件早在10月20日便發生，一則影片中，幾名學生從後頭衝向並抓住一名11歲的女孩，她試圖擺脫他們大喊道，「放開我」，霸凌者隨即將她打倒在地。

據悉，女孩後來將此事告知父母，當他們試圖尋求學校介入時，針對女兒的霸凌情況卻沒有改善；「想像一下，只要你不喜歡某人，你就可以騷擾、攻擊他們，並把過程拍下來放上網加以宣傳暴力」，受害者的父親向媒體表示，如果受害者被迫轉校，那麼只會助長施暴者，任由他們繼續恐嚇其他學生。

女兒遭到霸凌後，學校試圖讓雙方的家長坐下來會談，但此舉只讓惡霸確切知道是誰告發她，女兒的處境並未改善，自此後由一名教職人員充當「保鑣」護送她上下課；與此同時，施暴者依舊在網路上發布仇恨宣言，對女兒和她的男友發表種族歧視、恐同誹謗。

施暴者目前已經被學校勒令停課，但對方依然不悔改，繼續在網上寫道，重返校園時會找到受害者報仇等；受害者的父母後來向市教育局投訴，當局建議讓女兒轉校以確保她的人身安全，但家長對此深感不滿，「無論如何，對於施暴者就是一點實質的懲罰都沒有。」

受害者的家長認為，若暴力持續，該學校則再也不是一個提供資優班課程的校園，更像是少年拘留中心；由於擔心遭到報復，他們要求自己和女兒的身分和名字保持匿名。

「霸凌在我們的學校社區內絕不會被允許」，當被問及此事時，當局發言人作出回應道，目前已採取行動調查，將會徹查此事。

資優班 種族歧視 布碌崙

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