紐約初中名校 爆學生霸凌事件

康尼島的馬克吐溫資優班初中日前爆出一起學生霸凌案。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)之前才爆出201初中華裔學生遭霸凌事件,位於康尼島的馬克吐溫資優班 初中(Mark Twain Intermediate School for the Gifted and Talented)日前也發生一起女學生遭同學霸凌的事件;全過程還被施暴者拍攝下來,上傳至短影音平台TikTok,引發廣泛關注。

據悉,該影片近來才受到當地民眾的關注,不過此案件早在10月20日便發生,一則影片中,幾名學生從後頭衝向並抓住一名11歲的女孩,她試圖擺脫他們大喊道,「放開我」,霸凌者隨即將她打倒在地。

據悉,女孩後來將此事告知父母,當他們試圖尋求學校介入時,針對女兒的霸凌情況卻沒有改善;「想像一下,只要你不喜歡某人,你就可以騷擾、攻擊他們,並把過程拍下來放上網加以宣傳暴力」,受害者的父親向媒體表示,如果受害者被迫轉校,那麼只會助長施暴者,任由他們繼續恐嚇其他學生。

女兒遭到霸凌後,學校試圖讓雙方的家長坐下來會談,但此舉只讓惡霸確切知道是誰告發她,女兒的處境並未改善,自此後由一名教職人員充當「保鑣」護送她上下課;與此同時,施暴者依舊在網路上發布仇恨宣言,對女兒和她的男友發表種族歧視 、恐同誹謗。

施暴者目前已經被學校勒令停課,但對方依然不悔改,繼續在網上寫道,重返校園時會找到受害者報仇等;受害者的父母後來向市教育局投訴,當局建議讓女兒轉校以確保她的人身安全,但家長對此深感不滿,「無論如何,對於施暴者就是一點實質的懲罰都沒有。」

受害者的家長認為,若暴力持續,該學校則再也不是一個提供資優班課程的校園,更像是少年拘留中心;由於擔心遭到報復,他們要求自己和女兒的身分和名字保持匿名。

「霸凌在我們的學校社區內絕不會被允許」,當被問及此事時,當局發言人作出回應道,目前已採取行動調查,將會徹查此事。