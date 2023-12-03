我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

噪音受不了啦 紐約市擬裝「噪音攝像頭」 實時監控違規駕駛

記者張心／紐約報導
由於汽車噪音投訴激增，紐約市計畫在全市安裝「噪音攝像頭」，實時監控大聲喧嘩的違規駕駛。(記者張心／攝影)
由於汽車噪音投訴激增，紐約市計畫在全市安裝「噪音攝像頭」，實時監控大聲喧嘩的違規駕駛。(記者張心／攝影)

由於汽車噪音投訴激增，紐約市議會下周擬通過新提案，在全市安裝「噪音攝像頭」，實時監控大聲喧嘩的違規駕駛。提案規定，初次違規的車主將被處以800元的罰款，但如果累積到第三次，處罰金額會高達2625元。

這份由市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)提出的提案，預計在7日(周四)通過。提案規定，到2025年9月底，全市五大區街頭將安裝至少五台「噪音攝像頭」，如果車輛在距離攝像頭50呎及更遠的地方，發出超過85分貝的噪音，那麼「噪音攝像頭」就會啟動，拍下違法車輛的車牌照，並把罰單直接發送給註冊車主。

根據提案，「噪音攝像頭」不僅將用於監測汽車，還包括摩托車、公車等各式機動車輛，運作模式類似紐約州監測闖紅燈的監控以及目前證明很有效的超速攝像頭。提案規定，初次違規的車主將被處以800元的罰款，但如果累積到第三次，處罰金額會高達2625元。

「全市噪音投訴正在大增，執法難度卻很大，尤其是我所在的曼哈頓地區。」鮑沃斯指出，法國巴黎就安裝了這種「噪音攝像頭」，實踐效果非常好，「我們相信它能大大加強執法力度，幫助市警治理汽車噪音。」

目前，尚未確定具體的「噪音攝像頭」安裝地點，但鮑沃斯表示，五大區都會有，未來還會增加更多。

其實自去年起，紐約市已經開始實施小型「噪音攝像頭」試點項目，曼哈頓和布碌崙(布魯克林)部分地區已經輪流安裝，試點結果顯示「噪音攝像頭」方法有效。

如果該法案7日通過，那麼除了「噪音攝像頭」安裝以外，配套提案還規定，市府需要在五個工作日內，在網上向公眾公開噪音檢查結果；如果市民向政府投訴企業和小商家噪音，能得到最高十元的獎勵。

紐約市 曼哈頓 布碌崙

上一則

紐約初中名校 爆學生霸凌事件

下一則

紐約市「開放街道」擴大規模 假日封路 盼年末為商家帶來商機

延伸閱讀

紐約市年末封路 這些路段須注意

紐約市年末封路 這些路段須注意
曼哈頓高樓建垂直降落遊樂設施 遭反對

曼哈頓高樓建垂直降落遊樂設施 遭反對
夏威夷州長提案 擬補助屋主租房給災民

夏威夷州長提案 擬補助屋主租房給災民
紐約市G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運

紐約市G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

張曉寧涉殺律師不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

2023-11-30 16:13
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35
29日晚法拉盛地區發生車禍，家住三福大道的三歲華裔男孩不幸喪命，目前警方正在全力追查肇事者。(Citizen截圖)

紐約法拉盛3歲華裔男童遭車撞喪命 警追查肇事者

2023-11-30 12:00

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆