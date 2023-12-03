噪音受不了啦 紐約市擬裝「噪音攝像頭」 實時監控違規駕駛

由於汽車噪音投訴激增，紐約市計畫在全市安裝「噪音攝像頭」，實時監控大聲喧嘩的違規駕駛。(記者張心／攝影)

由於汽車噪音投訴激增，紐約市 議會下周擬通過新提案，在全市安裝「噪音攝像頭」，實時監控大聲喧嘩的違規駕駛。提案規定，初次違規的車主將被處以800元的罰款，但如果累積到第三次，處罰金額會高達2625元。

這份由市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)提出的提案，預計在7日(周四)通過。提案規定，到2025年9月底，全市五大區街頭將安裝至少五台「噪音攝像頭」，如果車輛在距離攝像頭50呎及更遠的地方，發出超過85分貝的噪音，那麼「噪音攝像頭」就會啟動，拍下違法車輛的車牌照，並把罰單直接發送給註冊車主。

根據提案，「噪音攝像頭」不僅將用於監測汽車，還包括摩托車、公車等各式機動車輛，運作模式類似紐約州監測闖紅燈的監控以及目前證明很有效的超速攝像頭。提案規定，初次違規的車主將被處以800元的罰款，但如果累積到第三次，處罰金額會高達2625元。

「全市噪音投訴正在大增，執法難度卻很大，尤其是我所在的曼哈頓 地區。」鮑沃斯指出，法國巴黎就安裝了這種「噪音攝像頭」，實踐效果非常好，「我們相信它能大大加強執法力度，幫助市警治理汽車噪音。」

目前，尚未確定具體的「噪音攝像頭」安裝地點，但鮑沃斯表示，五大區都會有，未來還會增加更多。

其實自去年起，紐約市已經開始實施小型「噪音攝像頭」試點項目，曼哈頓和布碌崙 (布魯克林)部分地區已經輪流安裝，試點結果顯示「噪音攝像頭」方法有效。

如果該法案7日通過，那麼除了「噪音攝像頭」安裝以外，配套提案還規定，市府需要在五個工作日內，在網上向公眾公開噪音檢查結果；如果市民向政府投訴企業和小商家噪音，能得到最高十元的獎勵。