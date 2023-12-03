紐約市「開放街道」擴大規模 假日封路 盼年末為商家帶來商機

紐約市府發布假日季道路封閉計畫，提醒市民注意交通擁堵。(記者張心／攝影)

假日季節來臨，紐約市 府日前發布直至年底前的道路封閉計畫，以及史上最大規模的「開放街道」 (Open Streets)規則，提醒民眾注意預留更多出行時間，防止高流量路段交通擁堵。

市府表示，「開放街道」於3日拉開帷幕，將有12個街區僅對行人開放，比去年首次舉辦時規模擴大25%。市長亞當斯 (Eric Adams)表示，去年的「開放街道」計畫給中城地區商家帶來近300萬元的盈收，期待今年再度拉動紐約市消費。

「這對民眾和商家都有好處，去年我走在第五大道上，感受到了令人振奮的能量，迫不及待期望假日季節再度回歸。」亞當斯說。

根據市府規定，曼哈頓中城第五大道從48街到第59街的中央公園，將不允許車輛通行，全部開放給行人。12月3日、10日和17日連續三個周日的中午12時至下午6時，「開放街道」還會有表演、食品和飲品攤位。與此同時，為了保證高流量行人安全，在「開放街道」實施的周日，車輛將禁止從第五大道向西右轉進入第47街、第49街或第51街。

此外，曼哈頓中城第五大道及第六大道之間、西49街到西59街區之間，每日上午11時至午夜12時，都將僅對行人開放。這些區域比鄰旅遊景點，包括洛克菲勒中心(Rockefeller Center)、無線電音樂廳(Radio City Music Hall)等，市警局嚴禁車輛進入，並會在街口設置障礙物。

布碌崙(布魯克林)、皇后區 等也都會有道路開放時間調整。由於3日的遊行，皇后區遠洛克威(Far Rockaway)居民也要注意會有封路，包括從福奇大道(Foch Boulevard)到洛克威大道(Rockaway Boulevard)之間的130街路段；130街到143街之間的洛克威大道路段；薩特大道(Sutter Avenue)到洛克威大道之間的143街路段。

更多開放街訊息及地圖，請移步官方網站nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openstreets.shtml。