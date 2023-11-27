RCNY：紐約州商家去年因盜竊損失44億

紐約州的零售商組織稱，去年紐約州零售商因為有組織的商店盜竊損失44億元。(Getty Images)

紐約州 的零售商 組織稱，去年紐約州零售商因為有組織的商店盜竊損失44億元，這可能會導致更多的商店關閉、消費者的成本增加以及對商店員工的暴力威脅，也使政府打擊商店盜竊變得更為緊迫。華業業者也表示，雖然商店盜竊疫後略有下降，但仍然比疫情 前要多。

紐約州零售委員會(Retail Council of New York State)是位於州府奧伯尼(Albany)的游說團體，代表全州的零售商。該組織舉例，今年到目前為止，奧伯尼警察局從位於中央大街(Central Avenue)的斯圖爾特(Stewart’s)便利店共接到23起盜竊報警，比2022年同期的14起增加不少。截至11月19日，奧伯尼警方已逮捕近2300名盜竊犯，遠高於五年來因盜竊罪被捕的平均人數(2057人)。

然而，州長霍楚(Kathy Hochul)卻於上周否決了一項兩黨共同提出的法案，這項法案要求成立一個特別工作組來打擊有組織的盜竊行為。法案要求由州長、州議會和州檢察長任命的15名專家組成專門工作組，提出提出應對零售盜竊的建議清單，但霍楚的一名發言人表示，如果采納該提案，州政府將花費3500萬元，在最新的預算中並沒有這筆撥款。

海灣公園大道華商會會長李志波介紹，班森賀的華商店鋪，包括8大道的華人店鋪，基本上是以無組織的盜竊事件為主。商店盜竊現象是新冠疫情期間突然增加的，現在雖略有下降，但還是比以前多，而且沒有斷過。華人店主深受困擾，迫切希望早日結束這種局面。李志波說，店主以前還試圖自己抓賊，但從來警察告誡他們，自己抓賊犯的罪可能比偷盜還嚴重，他們也就不敢動手了。

根據刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的數據，從2019年中到今年6月的四年間，紐約市報告的零售盜竊事件增加了64%。紐約警察局的統計數據顯示，截至10月底，紐約市今年共發生9萬3000多起小偷小摸事件，與前年同期增加了29%，但與去年同期相比減少了 5%。