我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

RCNY：紐約州商家去年因盜竊損失44億

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州的零售商組織稱，去年紐約州零售商因為有組織的商店盜竊損失44億元。(Getty Images)
紐約州的零售商組織稱，去年紐約州零售商因為有組織的商店盜竊損失44億元。(Getty Images)

紐約州零售商組織稱，去年紐約州零售商因為有組織的商店盜竊損失44億元，這可能會導致更多的商店關閉、消費者的成本增加以及對商店員工的暴力威脅，也使政府打擊商店盜竊變得更為緊迫。華業業者也表示，雖然商店盜竊疫後略有下降，但仍然比疫情前要多。

紐約州零售委員會(Retail Council of New York State)是位於州府奧伯尼(Albany)的游說團體，代表全州的零售商。該組織舉例，今年到目前為止，奧伯尼警察局從位於中央大街(Central Avenue)的斯圖爾特(Stewart’s)便利店共接到23起盜竊報警，比2022年同期的14起增加不少。截至11月19日，奧伯尼警方已逮捕近2300名盜竊犯，遠高於五年來因盜竊罪被捕的平均人數(2057人)。

然而，州長霍楚(Kathy Hochul)卻於上周否決了一項兩黨共同提出的法案，這項法案要求成立一個特別工作組來打擊有組織的盜竊行為。法案要求由州長、州議會和州檢察長任命的15名專家組成專門工作組，提出提出應對零售盜竊的建議清單，但霍楚的一名發言人表示，如果采納該提案，州政府將花費3500萬元，在最新的預算中並沒有這筆撥款。

海灣公園大道華商會會長李志波介紹，班森賀的華商店鋪，包括8大道的華人店鋪，基本上是以無組織的盜竊事件為主。商店盜竊現象是新冠疫情期間突然增加的，現在雖略有下降，但還是比以前多，而且沒有斷過。華人店主深受困擾，迫切希望早日結束這種局面。李志波說，店主以前還試圖自己抓賊，但從來警察告誡他們，自己抓賊犯的罪可能比偷盜還嚴重，他們也就不敢動手了。

根據刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的數據，從2019年中到今年6月的四年間，紐約市報告的零售盜竊事件增加了64%。紐約警察局的統計數據顯示，截至10月底，紐約市今年共發生9萬3000多起小偷小摸事件，與前年同期增加了29%，但與去年同期相比減少了 5%。

紐約州 零售商 疫情

上一則

改善羅斯福公園治安 華埠社區指無感

下一則

8.18哩… 紐約市公車時速 創4年來新低

延伸閱讀

亞太裔人口大增 紐約州府將設專門委員會

亞太裔人口大增 紐約州府將設專門委員會
紐約市93%商店 曾遭零元購 逾6成店主抱怨「一周每天被盜」

紐約市93%商店 曾遭零元購 逾6成店主抱怨「一周每天被盜」
班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元
紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

熱門新聞

關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」