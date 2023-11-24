倖存者法案截止前 紐約市長被控30年前性侵 索賠500萬

紐約市長亞當斯在遭遇FBI調查的同時，又面臨一項30年前的性侵指控。(市長辦公室提供)

在紐約州成人倖存者法案(Adult Survivors Act)申訴截止前，一名前市警雇員22日指控市長亞當斯 (Eric Adams)在30年前曾對她進行性侵 ，向法庭提訴並索賠500萬元。亞當斯則否認所有指控。

法庭文件顯示，這名不具名的原告稱，亞當斯曾在1993年對她進行了性侵，並指出亞當斯的性暴力和職場歧視是基於她的「性別」，旨在「報復她在工作環境中對他的敵意，並故意造成她的精神痛苦」。當時，他們都在紐約市 警隊工作，是同事關係。原告方面向亞當斯索取500萬元賠償，以及訴訟相關的律師費和多年來所欠賠償金的利息。

亞當斯23日對指控的內容矢口否認，說他「不是這樣的人」，「這是一件沒有發生過的事」。市府方面則回應稱，亞當斯不知道原告是誰，「即使見過面也不記得了，但他絕不會做任何傷害他人身體的事。」

在訴書中，除亞當斯外，紐約市府、市警捷運部門、非營利機構護衛協會(Guardians Association)以及部分未具名機構也被列為被告。由於相關制度的規定，舉報者的身分未予公開。但根據法庭紀錄，這名女性此前曾提起過至少兩次訴訟，其中一次是提告美國航空(American Airlines)，稱因其一名員工的疏忽導致她從輪椅上摔下後嚴重受傷；另一次是提告邁阿密的公立學校，但已於2010年被駁回。

成人倖存者法案由州長霍楚在2022年5月24日簽署，該法案允許在未來一年之內取消對涉性侵案件提起訴訟的常規追溯期限制，使受害者可以向年代久遠的性侵行為追索遲到的正義。在經歷過一次延期後，這項法案將在今年11月24日零時結束有效期。

據統計，在該法案的有效期內，共有至少2600項訴狀被提交州法院，還有個別案件被提交聯邦法院。遭遇指控的涉案人中不乏知名人士，包括醜聞纏身的前總統川普和喜劇影星比爾寇斯比(Bill Cosby)等。而在截止日鄰近前，又有更多名人涉案，除亞當斯外，還有「槍與玫瑰」(Guns N' Roses)樂隊主唱羅斯(Axl Rose)、奧斯卡得主小古巴古丁(Cuba Gooding Jr.)等。