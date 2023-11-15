華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

一位華人客戶日前發現存放在曼哈頓華埠 國寶銀行中的保險 櫃失竊，內部存放的貴重飾品被全數盜走，但在報警後被告知無足夠證據確認為他人盜竊，故無法受理。支行一位不便具名的職員則稱，此案目前處於「內部調查」階段。

有近40年歷史的國寶銀行，其華埠支行位於包厘街(Bowery)6號，多年來被視為社區中的重要場所及地標，幫助諸多第一代移民 解決理財需要。不過，支行客戶之一、居住在布碌崙(布魯克林)的林曉在13日發現，自己所租用銀行保險櫃遭遇盜竊，內部存放的貴重飾品被全數盜走，但在報警後被告知需無法受理。

根據林曉回憶，她獨自一人在事發當日早上9時30分前後，前往支行查看保險櫃中物品，卻在打開櫃門後發現空無一物，隨後在支行無法給出合理解釋後報警。她表示，支行態度近乎「推託」，且警員到場後亦未有嘗試介入，被告知「與其無關」。

不願告知姓名的女性支行負責人表示，華埠市警五分局警員確於當日進入行內，但以屬於「內部」事務為由，拒絕透露更多關於此事的細節。市警(NYPD)發言人亦回覆，在過去數天內，沒有發生在華埠分行地址內的警情紀錄。

移民來美20餘年的林曉，從去年起在該支行租有兩個保險櫃，一個靠近入口處，另一在靠內區域，而後者遭遇失竊。林曉懷疑，由於入口處附近櫃門多在監控覆蓋範圍，而內部保險櫃能規避大多監視，竊賊或利用此漏洞得手，並猜測是「內部人士」所為。

據她統計，遭竊物品的價值約在5萬元上下，主要為飾品，包括翡翠、手鐲、項鍊和戒指等。林曉說，上次前去查看時間為10月上旬，因此無法確認具體失竊日期。發現物品被盜後，她「一天沒有吃飯」。

林曉稱，當日報案後曾聽聞圍觀長者有相似經歷，故正尋找其它受害者，希望共同維權。她說，在場警員表示無法開具報案回執，自己僅收到一張手寫紙條。副本顯示，紙條上寫有「FDIC(聯邦存款保險公司)」字樣，以及一個電郵地址和兩個號碼。

警方對此表示，因現場沒有明顯盜竊痕跡且林曉為唯一鑰匙擁有者，因此無足夠證據確認為他人盜竊。支行一位不便具名的職員稱，此案目前處於「內部調查」階段。本月10日早間，該支行營業前曾有兩位警員進入行內，上述負責人指其為「警報情況」(Alarm Situation)，但沒有提供更多細節。