金陵麵包店將熄燈 商改區：恐有更多平價老店消失

28日下午，門口貼著歇業告示的金陵麵包店內擠滿了顧客，甚至延伸到店外的地鐵口。(記者高雲兒／攝影)

位於皇后區法拉盛 的金陵麵包店，在本月初宣布將於月底歇業後，備感惋惜的民眾紛紛前來光顧，以期能夠再嚐一口葡撻等明星產品的美味；法拉盛商改區表示，法拉盛愈來愈高的租金 和激烈的競爭可能是歇業原因所在。

28日下午，門口貼著歇業告示的金陵麵包店內擠滿了顧客，甚至延伸到店外的地鐵口。已經光顧七、八年的客戶陳Monica說，自從來法拉盛以後就經常來這裡買葡撻，「沒想到要關門了，以後不知道去哪裡買」，一旁的李先生說，雖然金陵生意一直不錯，不過最近特別好；特地從艾姆赫斯特(Elmhurst)趙Angel表示，自己以前住法拉盛時常來，不過輪到她時卻撲了個空，「說葡撻3點半就賣完了」。

金陵麵包店經理介紹，在宣布結業後，每天的生意都很好，近兩個禮拜達到頂峰，「早上7點多就有人排隊，然後每天很早賣完，今天是下午3時多，昨天是下午1時多，平常大概都是下午5、6時才買完，而且一天賣掉上千個」；經理介紹，大部分的客戶都是衝著葡撻來的，因此店舖規定每人限購四個葡撻或蛋撻，但即便這樣，仍然供不應求，「我們家的葡撻都是手工做的，所以才好吃」。

她介紹，該店已經經營25年，雖然近年來租金上漲不少，當下也沒有完全恢復疫情 前的水平，「但是都撐得下去」，歇業是因為老闆想要退休了。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，金陵麵包店的結業非常可惜，他回憶，金陵在疫情前售賣更多產品，櫃檯也有兩個服務人員，「但是疫情後，產品變少了，櫃檯只有一個人」。

他認為，歇業原因可能是因為法拉盛的麵包店愈來愈多，競爭激烈，再加房租上漲，「可能將來會看到更多這樣的平價老店消失，因為就算有很多客人，但是售價低，房租高，也沒有辦法繼續支撐」。