我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

布碌崙地鐵濫射槍手…檢方求判終身監禁 量刑下周宣布

記者顏潔恩／紐約報導
檢方尋求對詹姆斯判處終身監禁，量刑結果將於下周公布。(路透)
檢方尋求對詹姆斯判處終身監禁，量刑結果將於下周公布。(路透)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵濫射案的審理已接近尾聲，槍手詹姆斯(Frank James)的辯護律師稱他不是邪惡之人，提出18年刑期；但檢方20日向法官呈交判決建議，指詹姆斯精心策畫這起案件，建議判處終身監禁，量刑結果將於28日(周四)公布。

檢方向法官昆茨(William F. Kuntz)呈交的量刑建議書，披露案發當日更多細節；2022年4月12日早上8時26分，打扮為大都會運輸署(MTA)員工的詹姆斯，在高峰時期的列車內有預謀地站在最靠後邊角落的位置，以便占領一個可以肆意濫射的絕佳角度；案發前一名乘客想坐在他隔壁時還被他提醒座位濕了，對方只好移開，此舉是為了避免有人會干擾他的作案進行，而考慮到身邊的乘客會搶過他的槍，他一開始就沒把槍指向他們。

不久後詹姆斯釋放了煙霧彈，逼乘客往列車另一方向聚攏，他隨即抽出一把半自動槍開始掃射，過程中地鐵曾半途停車，困在車廂內的通勤客無處可跑、無處可躲；槍手使用加長彈匣的槍可快速連續發射子彈，雖無需重新填裝，但每顆子彈都需單獨扣下扳機，而詹姆斯還是選擇朝手無寸鐵的乘客開槍了32次，直到卡彈才停止，否則當下還能再發36顆子彈。

受傷的10名乘客中，有五人至少需要進行一次的緊急手術治療槍傷，若沒有第一時間送院，很多傷者大機率會喪命；而詹姆斯發射的大部分子彈都是在座椅高度或更高的位置，說明他有意瞄準正坐著或站著的乘客的方向。

詹姆斯年初認罪後，面臨十項恐怖主義罪名，在載有乘客與員工的公共交通系統恐怖襲擊(每一項罪行對應一名特定的受害者)，以及第11項罪行為在暴力犯罪中開槍；他的辯護律師日前表示，襲擊的發生歸咎於詹姆斯病入膏肓的精神問題、困苦的成長環境，並非是邪惡之人，希望法官判處其18年刑期。

但檢方20日指出，詹姆斯在2017年便開始策畫這起大規模襲擊，對受害者和社區造成嚴重傷害，應面臨最高的懲罰；建議法官針對前十項的恐怖主義罪名同時判處(concurrent sentences)終身監禁、以及最後一項罪名面臨120個月的監禁。詹姆斯將於28日(周四)在紐約東區聯邦法院獲得量刑結果。

案發後車廂內的慘況。(檢方提供)
案發後車廂內的慘況。(檢方提供)
槍手濫射地鐵乘客的子彈飛行軌跡圖。(檢方提供)
槍手濫射地鐵乘客的子彈飛行軌跡圖。(檢方提供)
詹姆斯精心籌備襲擊的證據。(檢方提供)
詹姆斯精心籌備襲擊的證據。(檢方提供)
槍手朝座位和較高的方向射擊。(檢方提供)
槍手朝座位和較高的方向射擊。(檢方提供)
(左)監控錄像拍攝到詹姆斯冷靜地走出地鐵站。(右)執法人員在現場搜集到的證據。(...
(左)監控錄像拍攝到詹姆斯冷靜地走出地鐵站。(右)執法人員在現場搜集到的證據。(檢方提供)
地鐵駛進36街地鐵站，乘客從車廂內逃命。(檢方提供)
地鐵駛進36街地鐵站，乘客從車廂內逃命。(檢方提供)

地鐵 暴力犯罪 大都會

上一則

皇后區華裔狼醫案 檢方盼延長追溯期

下一則

Concordia峰會 蔡英文影片發聲 再籲台海和平

延伸閱讀

NBA／湖人防守大鎖范德比爾特 4800萬續簽4年

NBA／湖人防守大鎖范德比爾特 4800萬續簽4年
NBA／如果被美國夢幻隊排除在外 魔獸：我會代表台灣拿85分

NBA／如果被美國夢幻隊排除在外 魔獸：我會代表台灣拿85分
NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹姆斯賀前隊友：太厲害

NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹姆斯賀前隊友：太厲害
男籃世界盃／里夫斯驚天補扣 湖人、詹姆斯轉發驚呼

男籃世界盃／里夫斯驚天補扣 湖人、詹姆斯轉發驚呼

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解