布碌崙地鐵濫射槍手…檢方求判終身監禁 量刑下周宣布

檢方尋求對詹姆斯判處終身監禁，量刑結果將於下周公布。(路透)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵 濫射案的審理已接近尾聲，槍手詹姆斯(Frank James)的辯護律師稱他不是邪惡之人，提出18年刑期；但檢方20日向法官呈交判決建議，指詹姆斯精心策畫這起案件，建議判處終身監禁，量刑結果將於28日(周四)公布。

檢方向法官昆茨(William F. Kuntz)呈交的量刑建議書，披露案發當日更多細節；2022年4月12日早上8時26分，打扮為大都會 運輸署(MTA)員工的詹姆斯，在高峰時期的列車內有預謀地站在最靠後邊角落的位置，以便占領一個可以肆意濫射的絕佳角度；案發前一名乘客想坐在他隔壁時還被他提醒座位濕了，對方只好移開，此舉是為了避免有人會干擾他的作案進行，而考慮到身邊的乘客會搶過他的槍，他一開始就沒把槍指向他們。

不久後詹姆斯釋放了煙霧彈，逼乘客往列車另一方向聚攏，他隨即抽出一把半自動槍開始掃射，過程中地鐵曾半途停車，困在車廂內的通勤客無處可跑、無處可躲；槍手使用加長彈匣的槍可快速連續發射子彈，雖無需重新填裝，但每顆子彈都需單獨扣下扳機，而詹姆斯還是選擇朝手無寸鐵的乘客開槍了32次，直到卡彈才停止，否則當下還能再發36顆子彈。

受傷的10名乘客中，有五人至少需要進行一次的緊急手術治療槍傷，若沒有第一時間送院，很多傷者大機率會喪命；而詹姆斯發射的大部分子彈都是在座椅高度或更高的位置，說明他有意瞄準正坐著或站著的乘客的方向。

詹姆斯年初認罪後，面臨十項恐怖主義罪名，在載有乘客與員工的公共交通系統恐怖襲擊(每一項罪行對應一名特定的受害者)，以及第11項罪行為在暴力犯罪 中開槍；他的辯護律師日前表示，襲擊的發生歸咎於詹姆斯病入膏肓的精神問題、困苦的成長環境，並非是邪惡之人，希望法官判處其18年刑期。