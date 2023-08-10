皇后區蓋「帳棚城」收無證客 千人抗議
市長亞當斯(Eric Adams)此前宣布將在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁停車場建設一個新的大型帳篷，為最多1000名單身男性無證客提供庇護，上千位居民及組織近日在該地點前集體抗議，表示納稅人和社區居民正在為無證客埋單，社區已不堪重負。
克里德莫精神中心隸屬皇后區第23市議會選區，是市長宣布的最新一處無證客人道救援及緊急應對中心之一，據市府聲明預計將在「數周後」開放，成千抗議者近日群情激憤，高舉「不要帳篷城」、「美國人優先無證客」等標語，共同抗議該計畫，現場也可見支持無證客入住社區的另一波民眾，大喊「歡迎移民來這裡」，但數量上寡不敵眾。
前共和黨市長候選人以及民防組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)在會上表示，表示市長正在破壞東皇后區許多社區的穩定，「這是我們的社區，不是他們的，除非他們離開，否則我們不會離開」，他也在近日現身另一場皇后區的抗議活動，與百位民眾反對在大學點(College Point)前教會學校聖阿格尼絲高中(St. Agnes Academic High School)，徵用為收容300人的一處新「無證客休息中心」(migrant respite center)。
抗議的華人居民周國東表示，此次成千居民共同抗議，華人也有5%至10%，超過10萬的庇護客來到紐約，這些人目前及未來日常生活的吃住行及其他服務，均由紐約納稅居民埋單，疫情以後，紐約已顯經濟與社會福利方面的壓力，致使有能力搬走的中高階層都奔向外州，而庇護客的湧入，將致使基礎建設更難負擔，並為當地社區帶來更大的壓力與資源緊缺。
他也說，目前對於是否應再增加無證移民人口，市長亞當斯並未表態，而許多民選官員也似乎僅有表面態度與口頭抗議，而並非在做實事。
根據統計，全市無證移民已逾10萬，市長亞當斯9日公布最新成本預測也顯示，若再得不到聯邦和州府支持，預計到2025年7月，市府至少得花費120億元負擔無證客開銷。
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