皇后區蓋「帳棚城」收無證客 千人抗議

華人及千名居民抗議在皇后區克里德莫精神中心建立帳篷收容庇護客。(周國東提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)此前宣布將在皇后區 克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁停車場建設一個新的大型帳篷，為最多1000名單身男性無證客 提供庇護，上千位居民及組織近日在該地點前集體抗議，表示納稅人和社區居民正在為無證客埋單，社區已不堪重負。

克里德莫精神中心隸屬皇后區第23市議會選區，是市長宣布的最新一處無證客人道救援及緊急應對中心之一，據市府聲明預計將在「數周後」開放，成千抗議者近日群情激憤，高舉「不要帳篷城」、「美國人優先無證客」等標語，共同抗議該計畫，現場也可見支持無證客入住社區的另一波民眾，大喊「歡迎移民來這裡」，但數量上寡不敵眾。

華人及千名居民抗議在皇后區克里德莫精神中心建立帳篷收容庇護客。(周國東提供)

前共和黨市長候選人以及民防組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)在會上表示，表示市長正在破壞東皇后區許多社區的穩定，「這是我們的社區，不是他們的，除非他們離開，否則我們不會離開」，他也在近日現身另一場皇后區的抗議活動，與百位民眾反對在大學點(College Point)前教會學校聖阿格尼絲高中(St. Agnes Academic High School)，徵用為收容300人的一處新「無證客休息中心」(migrant respite center)。

抗議的華人居民周國東表示，此次成千居民共同抗議，華人也有5%至10%，超過10萬的庇護客來到紐約，這些人目前及未來日常生活的吃住行及其他服務，均由紐約納稅居民埋單，疫情以後，紐約已顯經濟與社會福利方面的壓力，致使有能力搬走的中高階層都奔向外州，而庇護客的湧入，將致使基礎建設更難負擔，並為當地社區帶來更大的壓力與資源緊缺。

華人及千名居民抗議在皇后區克里德莫精神中心建立帳篷收容庇護客。(周國東提供)

他也說，目前對於是否應再增加無證移民人口，市長亞當斯並未表態，而許多民選官員也似乎僅有表面態度與口頭抗議，而並非在做實事。