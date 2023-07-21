上半年全市交通死亡率 飆近7%

今年是紐約市「零死亡願景」施行以來，單車騎士死亡人數最多的一年。(記者張心／攝影)

根據交通維權組織「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)與「交通替代」(Transportation Alternatives)20日發布的最新統計數據，紐約市 2023年上半年，已有112人死於交通事故，為自「零死亡願景」計畫實施以來，高出歷年平均6.7%，單車騎士在交通意外中的死亡人數，也幾乎飆升到史上最高。

該項數據為繼2022年，又一創高峰數據；去年是「零死亡願景」推出以來，兒童在交通事件中喪生最多的一年，全年共計有258人死於交通事故。

今年也是自「零死亡願景」施行以來，單車騎士死亡人數最多的一年，光是上半年，就有18名單車騎士喪生，為歷年同期平均兩倍，也比2022年和2021年統計數字加起來還多。

在缺乏單車保護道的社區，大型車輛成為單車者的「殺手」；根據統計，92%的在交通事故中死亡的單車騎士，都是與大型車輛碰撞；在擁有單車保護道的社區，死亡率則下降29%。

皇后區 為今年上半年，發生最多交通死亡事故的區域，共計有40人死亡，比去年同期增加43%；在限速每小時25哩的街區，皇后區的交通死亡人數比其他四個區的總和還多。此外，今年的五起喪生於交通暴力的兒童死亡事故，也都發生在皇后區。