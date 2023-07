紐約州周末恐有暴雨 州府預警 北部可能洪災

州府7日至9日發布預警,提醒民眾嚴防因暴雨可能帶來的洪水。(記者顏嘉瑩/攝影)

連續多日的豔陽高照終於要告一段落,紐約州 府7日下午發布預警,表示全州預計從7日晚起至9日(周日)出現連續降雨,部分地區可能出現暴雨 導致洪水,民眾應隨時留意天氣預報,提前最好防災準備。

州長霍楚 (Kathy Hochul)表示,惡劣天氣從7日晚間開始,並將於整個周末持續影響紐約州,其中紐約州北部地區恐出現雷暴和豪雨,莫霍克山谷(Mohawk Valley)部分地區、奧伯尼(Albany)及北部地區則可能出現洪災,緊急洪災警報從7日晚生效。

為因應暴雨,霍楚強烈建議民眾密切關注天氣預報,並留意政府發布的災害預警;她也說,從不健康的空氣質量,到極度高溫,再到即將來臨的暴雨洪水,大自然近期不斷為紐約人帶來考驗,不過政府也做好準備,準備回應任何援助請求。

霍楚指出,7日晚起,全州大部分地區會有暴雨,且將持續到9日,「最令人擔心的是山洪的爆發,據州氣象廳的監控,上州地區尤其存在如此風險,強烈建議民眾留意政府警報並想好應對措施。」

根據州府提醒,居住在受影響區域的民眾應準備好救災物資,包括手電筒及備用電池、電池供電的收音機、急救箱、緊急食物和水、非電動開罐器、基本藥物,以及支票簿、現金、信用卡和金融卡等。

如遇山洪暴發,請切勿嘗試在被洪水淹沒的道路上行駛;如果車內水位開始迅速上升,應立即棄車逃離。

霍楚表示,國內安全和緊急服務廳(Division of Homeland Security and Emergency Services)、州交通廳(Department of Transportation)、紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)等機構已經做好抗洪救災準備,若有突發狀況會第一時間進行救援。

州長辦公室建議,民眾最好能夠留意國家氣象局網站(National Weather Service),獲取即時、全面、可靠的天氣資訊;網站可參考:https://alerts.weather.gov。與此同時,最新的政府緊急災害預警將通過NY Alert系統短信通知,建議民眾通過網站https://alert.ny.gov/訂閱短信服務。