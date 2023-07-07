首場「百老匯在布萊恩公園」 台灣原住民少年獻美聲 推廣台灣旅遊

紐約市民被台灣觀光推廣攤位吸引。(記者許君達／攝影)

6日在曼哈頓中城舉辦的今年首場「百老匯 在布萊恩公園」(Broadway in Bryant Park)活動上，台灣交通部觀光 局連續第二年設置攤位，推廣台灣文化旅遊觀光；今年該活動邀請到「原聲國際學院」合唱團，為紐約觀眾帶來台灣原住民 歌謠組曲，用清澈的歌聲和活潑的舞蹈動作，展現台灣特色文化。

原住民少年登上百老匯的舞台獻唱家鄉的歌謠。(記者許君達／攝影)

「百老匯在布萊恩公園」是紐約最受歡迎的夏季公共活動之一，百老匯專業團隊將在7月的每周四，為觀眾免費獻上表演；觀光局自去年與主辦方合作設攤，在現場提供多種小禮品和互動遊戲，力推台灣觀光旅行。

在今年的攤位，更增加與民眾的互動，觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思介紹，互動遊戲上，今年攤位新增了環島主題電流箱以及富有台灣夜市風情的彈珠台遊戲，電流箱背景為台灣形狀，參觀者可用電流筆，在環島路線上小心描畫，路線起自高雄、終於屏東，貫穿了全台幾乎所有縣市，讓遊客能在互動的樂趣中，更了解台灣地理。

「原聲國際學院」合唱團全體團員在經文處大廳與中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄(後排左7)、經文處處長李光章(後排左8)、副處長陳珮瑩(後排右6)等嘉賓合影。(記者許君達／攝影)

來自台灣原住民部落的22名少年，當日則登上了布萊恩公園的百老匯舞台，表演了一組布農族歌謠。雖然演出時間有限，但少年歌者全情投入，觀眾熱情回應，向世界展示了台灣的特色文化之美。

「原聲國際學院」成立於2018年，是台灣第一間由民間發起並投資創辦的公益性藝術學校。合唱團由紐約的「亞裔未來基金會」邀請來美，計畫在紐約和華府舉辦多場演出。團隊共38名師生，其中上台表演的有22名學生，其中多數為布農族，也有少數者來自泰雅族和鄒族。

鄒族團員武承翰最喜歡表演曲目中的「報戰功」歌舞，表現原住民青年用打獵的成果，向心愛的女子表達情意；他表示，希望能透過表演，讓紐約的觀眾看見來自台灣多元面孔。

今年夏季，觀光局還將舉辦多場活動，包括16日(周日)長島市的Taiwan Fest、23日(周日)中央公園的夏日音樂季，以及8月27日(周日)在花旗球場的大都會台灣日等，更多相關資訊可上https://www.taiwan.net.tw/查詢。此外，「原聲合唱團」也將於8日(周六)下午2時30分，在皇后劇院(Queens Theatre)舉行專場演唱會。

另外觀光局還與中華航空和長榮航空合作，提供「[email protected]」抽獎活動，獲獎者可獲得雙人往返台北的機票，只要在活動網頁上觀看宣傳短片，就可獲得抽獎機會，活動網址為https://reurl.cc/WG87x7。