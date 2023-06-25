我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

紐約巨龍中華美食節 萬人品嘗南北佳餚 學生：希望天天擺攤

記者張心／紐約報導
鮮榨甘蔗汁攤位前大排長龍。(記者張心／攝影)
鮮榨甘蔗汁攤位前大排長龍。(記者張心／攝影)

首屆「巨龍中華美食節」(Dragon Fest)，24日於曼哈頓下城近紐約大學的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉行，現場數十個美食攤位匯集天南海北中餐經典，包括小籠包、餛飩、麻辣香鍋、冰糖葫蘆等，吸引上萬參與者絡繹不絕，搶著品嘗各式中式傳統小吃。

各個攤位都忙碌不已，現場大排長龍。(記者張心／攝影)
各個攤位都忙碌不已，現場大排長龍。(記者張心／攝影)
老北京冰糖葫蘆備受其他族裔喜愛。(記者張心／攝影)
老北京冰糖葫蘆備受其他族裔喜愛。(記者張心／攝影)

這場活動據悉為紐約市規模最大的中餐展覽盛會之一，展示了上百種中華特色地方小吃。除了清淡可口的餛飩、小籠包，也有「重口味」的炸雞、臭豆腐、麻辣香鍋，甚至還有老北京的冰糖葫蘆、棗花糕等，煙霧繚繞的香氣引得全城的「吃貨們」，早早便來到現場，享用中華特色的南北佳餚。

北京菜餚吸引白人長者購買。(記者張心／攝影)
北京菜餚吸引白人長者購買。(記者張心／攝影)

「能看到這麼多中國餐飲匯集在曼哈頓，真的很開心，不用再大老遠跑到法拉盛吃家鄉菜了。」紐約大學大二學生李凌飛表示，他從學校宿舍出門，就看到橫貫一條街的中餐小吃，感覺特別震撼。來自中國南方的他，很開心能吃到小籠包、喝到鮮榨甘蔗汁，「台灣刈包和北京的煎餅果子也很好吃，希望他們天天都來擺攤」。

台灣刈包一搶而空。(記者張心／攝影)
台灣刈包一搶而空。(記者張心／攝影)
小籠包頗受民眾喜愛。(記者張心／攝影)
小籠包頗受民眾喜愛。(記者張心／攝影)

「中華美食節」不僅是一場美食盛宴，還提供了一系列中華傳統文化展示，比如剪紙、漢服、泥塑等；祖傳三代的華人剪紙藝術家湯泠表示，外族裔喜歡挑選最常見的「福」字剪紙，認為這代表著最傳統的中華文化，最具收藏價值；華人則傾向挑選財神爺、灶神、十二生肖等，更具有特殊文化含義的「符號」，「尤其今年是兔年，兔形剪紙賣得非常好」。

現場最吸引目光的，還有漢服等中國古代傳統服飾、首飾展示，不少女性拿著唐朝訶字裙、明朝馬面裙愛不釋手，還在頭上配戴起清朝絨花、明朝纏花、花絲鑲嵌等傳統首飾，引得其他族裔民眾陣陣圍觀。

漢服文化展示備受矚目。(記者張心／攝影)
漢服文化展示備受矚目。(記者張心／攝影)
清朝絨花、明朝纏花、花絲鑲嵌等傳統首飾展覽。(記者張心／攝影)
清朝絨花、明朝纏花、花絲鑲嵌等傳統首飾展覽。(記者張心／攝影)

在場擺攤的紐約漢服社張夏琳說，希望藉此向主流社會展示中華傳統非物質文化遺產，使他們在品嘗中餐美食之餘，也能對中國的歷史、文化、服飾、習俗有更多的了解。

漢服等中國古代傳統服飾、首飾展示，引得許多女性民眾駐足。(記者張心／攝影)
漢服等中國古代傳統服飾、首飾展示，引得許多女性民眾駐足。(記者張心／攝影)

此次「巨龍中華美食節」共計舉行四場活動，其餘三場將分別在8月26日、8月27日、9月17日在曼哈頓舉行。詳情可參考https://www.dragonfests.com/。

現場數十美食攤位匯集天南海北中餐經典，吸引上萬參與者絡繹不絕前來品嘗。(記者張心...
現場數十美食攤位匯集天南海北中餐經典，吸引上萬參與者絡繹不絕前來品嘗。(記者張心／攝影)

港式奶茶和雞蛋仔備受民眾歡迎。(記者張心／攝影)
港式奶茶和雞蛋仔備受民眾歡迎。(記者張心／攝影)

炸雞新鮮出爐，攤位大排長龍。(記者張心／攝影)
炸雞新鮮出爐，攤位大排長龍。(記者張心／攝影)

北京煎餅果子備受歡迎。(記者張心／攝影)
北京煎餅果子備受歡迎。(記者張心／攝影)
祖傳三代的華人剪紙藝術家湯泠表示，華人們喜愛挑選財神爺、灶神、十二生肖等，更具有...
祖傳三代的華人剪紙藝術家湯泠表示，華人們喜愛挑選財神爺、灶神、十二生肖等，更具有特殊文化含義的「符號」。(記者張心／攝影)

紐約漢服社張夏琳(右)表示，希望加深主流社會對中華傳統文化了解。(記者張心／攝影...
紐約漢服社張夏琳(右)表示，希望加深主流社會對中華傳統文化了解。(記者張心／攝影)
非物質文化遺產泥塑攤位引人圍觀。(記者張心／攝影)
非物質文化遺產泥塑攤位引人圍觀。(記者張心／攝影)

美食 曼哈頓 北京

上一則

美國華人博物館慶端午 教民眾包粽子

下一則

法拉盛光天化日聞槍響 警封多路搜嫌犯

延伸閱讀

中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集

中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集
政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國

政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國
田浩江「唱談歌劇藝術人生」 觀眾有笑有淚有共鳴

田浩江「唱談歌劇藝術人生」 觀眾有笑有淚有共鳴
紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治
非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻