紐約巨龍中華美食節 萬人品嘗南北佳餚 學生：希望天天擺攤

鮮榨甘蔗汁攤位前大排長龍。(記者張心／攝影)

首屆「巨龍中華美食 節」(Dragon Fest)，24日於曼哈頓 下城近紐約大學的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉行，現場數十個美食攤位匯集天南海北中餐經典，包括小籠包、餛飩、麻辣香鍋、冰糖葫蘆等，吸引上萬參與者絡繹不絕，搶著品嘗各式中式傳統小吃。

各個攤位都忙碌不已，現場大排長龍。(記者張心／攝影) 老北京冰糖葫蘆備受其他族裔喜愛。(記者張心／攝影)

這場活動據悉為紐約市規模最大的中餐展覽盛會之一，展示了上百種中華特色地方小吃。除了清淡可口的餛飩、小籠包，也有「重口味」的炸雞、臭豆腐、麻辣香鍋，甚至還有老北京 的冰糖葫蘆、棗花糕等，煙霧繚繞的香氣引得全城的「吃貨們」，早早便來到現場，享用中華特色的南北佳餚。

北京菜餚吸引白人長者購買。(記者張心／攝影)

「能看到這麼多中國餐飲匯集在曼哈頓，真的很開心，不用再大老遠跑到法拉盛吃家鄉菜了。」紐約大學大二學生李凌飛表示，他從學校宿舍出門，就看到橫貫一條街的中餐小吃，感覺特別震撼。來自中國南方的他，很開心能吃到小籠包、喝到鮮榨甘蔗汁，「台灣刈包和北京的煎餅果子也很好吃，希望他們天天都來擺攤」。

台灣刈包一搶而空。(記者張心／攝影) 小籠包頗受民眾喜愛。(記者張心／攝影)

「中華美食節」不僅是一場美食盛宴，還提供了一系列中華傳統文化展示，比如剪紙、漢服、泥塑等；祖傳三代的華人剪紙藝術家湯泠表示，外族裔喜歡挑選最常見的「福」字剪紙，認為這代表著最傳統的中華文化，最具收藏價值；華人則傾向挑選財神爺、灶神、十二生肖等，更具有特殊文化含義的「符號」，「尤其今年是兔年，兔形剪紙賣得非常好」。

現場最吸引目光的，還有漢服等中國古代傳統服飾、首飾展示，不少女性拿著唐朝訶字裙、明朝馬面裙愛不釋手，還在頭上配戴起清朝絨花、明朝纏花、花絲鑲嵌等傳統首飾，引得其他族裔民眾陣陣圍觀。

漢服文化展示備受矚目。(記者張心／攝影) 清朝絨花、明朝纏花、花絲鑲嵌等傳統首飾展覽。(記者張心／攝影)

在場擺攤的紐約漢服社張夏琳說，希望藉此向主流社會展示中華傳統非物質文化遺產，使他們在品嘗中餐美食之餘，也能對中國的歷史、文化、服飾、習俗有更多的了解。

漢服等中國古代傳統服飾、首飾展示，引得許多女性民眾駐足。(記者張心／攝影)

此次「巨龍中華美食節」共計舉行四場活動，其餘三場將分別在8月26日、8月27日、9月17日在曼哈頓舉行。詳情可參考https://www.dragonfests.com/。

現場數十美食攤位匯集天南海北中餐經典，吸引上萬參與者絡繹不絕前來品嘗。(記者張心／攝影)

港式奶茶和雞蛋仔備受民眾歡迎。(記者張心／攝影)

炸雞新鮮出爐，攤位大排長龍。(記者張心／攝影)

北京煎餅果子備受歡迎。(記者張心／攝影) 祖傳三代的華人剪紙藝術家湯泠表示，華人們喜愛挑選財神爺、灶神、十二生肖等，更具有特殊文化含義的「符號」。(記者張心／攝影)