安置遊民 市議會開補助大門 亞當斯反對

為了讓更多遊民居有定所，市議會25日通過多項擴大租金補助的法案。(本報檔案照)

紐約市議會25日通過多項擴大租金 補助的法案，擬通過降低「城市無家可歸者和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)的申請門檻，讓更多遊民 居有定所，釋放更多遊民所床位、緩解目前愈演愈烈的庇護客及住房危機；然而，這項法案遭到市長亞當斯 (Eric Adams)反對，認為這些法案將給納稅人帶來數十億元的負擔。

根據市社會服務局(Department of Social Services)現有規定，民眾若要申請CityFHEPS租金券，須先在市府運營的遊民所內住滿90天，副議長阿亞拉(Diane Ayala)提出的法案廢除這項規定；她表示，該規定為尋找永久住所者帶來不必要麻煩，更加重遊民系統負擔，讓想搬出遊民所又要申請補助者無法盡快搬出。

市議員桑切斯(Pierina Ana Sanchez)提出的兩項法案，要求擴大CityFHEPS補助的申請資格，任何恐被逼遣或無家可歸者都可申請，並禁止社會服務局以申請者的雇用狀態或收入來源認定申請資格，只要收入低於地區收入中位數50%，均有申請資格。市議員卡班(Tiffany Cabán)提出的法案則禁止社會服務局在租金補助中，按最大額度扣除水電支出。

亞當斯反對由市議會通過的多項法案，認為將導致納稅人增加數十億元的負擔。(市長辦公室提供)

儘管市議會以41票贊成、七票反對通過上述法案，但由於遭到亞當斯反對，能否落地成法未可知；市長辦公室日前發表聲明，表示這些法案將導致納稅人增加數十億元的負擔，並限制市府將有限資源投入給最有需要的人群。

市議會25日通過多項擴大租金補助的法案，擬通過降低CityFHEPS租金券的申請門檻，讓更多遊民居有定所。(記者和釗宇 / 攝影)

聲明表示，市府年初就曾提出過去掉遊民所住滿90天這一申請前提，但遭到市議會拒絕，如今市議會提出更難執行的版本，將導致無家可歸者被迫在遊民所中住更長時間。

社會服務局局長帕克(Molly Park)也表示，法案若通過恐最終傷害那些最需要幫助的無家可歸者，而會給數萬非無家可歸，或沒有逼遣風險者發放補助；她預計，在目前財政吃緊的情況下，法案通過將增加170億元支出，導致市府將不得不削減其他關鍵服務。

市議會25日通過多項擴大租金補助的法案，擬通過降低CityFHEPS租金券的申請門檻，讓更多遊民居有定所。(記者和釗宇 / 攝影)

不過，市長辦公室並未明確表態是否將否決這些法案，若法案遭到否決，市議會仍可再次投票，以三分之二多數推翻市長的否決；對此市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，若這些幫助市民離開遊民所的法案遭到市長否決，市議會「自會處理」。

數據顯示，在拿到租房補助的遊民中，只有1%的家庭最後又回到遊民所；然而，目前紐約市缺乏可負擔住房，市府也缺乏經費補貼更多公寓，即便拿到補助的民眾，也要等待幾個月才能找到住所；不少拿到補助的民眾反映遭到房東拒絕入住，即便該行為屬於非法歧視；此外，市府也缺乏足夠人手來有效運營這一計畫。