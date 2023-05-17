我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

郵局防信箱盜竊 將改用電子鎖

記者鄭怡嫣／紐約報導
郵政局表示，將更換數萬把老式鑰匙鎖，防止郵箱被盜。(本報檔案照)
郵政局表示，將更換數萬把老式鑰匙鎖，防止郵箱被盜。(本報檔案照)

美國郵政服務局(U.S. Postal Service)近日宣布，因應郵件盜竊激增，將更換數萬把老式的箭型鑰匙鎖，加裝安全郵箱，皇后區國會議員孟昭文16日發文感謝郵政局響應民眾呼聲，表示選區有不少受害人，她也將繼續推動加速起訴郵件盜竊的提案，打擊郵政犯罪。

根據郵政局，4萬9000把郵箱上的「箭型鎖」(arrow locks)，將被替換為電子鎖。此外在高風險地區，還將加裝1萬2000個經過加固的藍色郵筒。

據了解，統一的箭型鎖常用於郵箱，使用一把箭頭鑰匙即可打開。郵差在收到郵政局的箭頭鑰匙後，即可在服務的郵遞區，使用它打開所有上鎖的郵箱，包括公寓單位、街邊的藍色郵筒等。歹徒在搶取箭頭鑰匙後，便可任意竊取郵件，將郵件內支票洗掉或重寫，或將此鑰匙出售給其他罪犯。

與此同時，郵局內部對箭頭鑰匙也缺乏監管，同時也有嫌犯偽造鑰匙。此前在布碌崙(布魯克林)8大道華社，執法人員便在一位華人嫌犯住所內，發現至少四把偽造的箭頭鑰匙、三把郵政局箭型鎖，一台磨匙機等其它工具，以及他用偽造鑰匙偷來的一堆信用卡。

孟昭文16日表示，在過去一年中，她的辦公室收到許多郵件盜竊受害人的投訴，選民們反映，竊賊竊取並竄改他們的支票，盜取數千乃至數萬元，也有的在盜取個人信息後而進行金融欺詐，她也數次敦促郵政局在皇后區採取行動，解決這一問題，此次則欣慰看到當局因應呼籲，更換鑰匙，加裝安全郵箱，並升級其他的相關設備來保證安全。

孟昭文還說，也將繼續推動郵件安全，目前正在組織針對郵件盜竊的圓桌討論。在上個月，她與共和黨議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)共同推出兩黨「美國郵政局傳票授權法」(USPS Subpoena Authority Act)提案，提案旨在加強郵政局通過行政傳票(administrative subpoenas)，蒐集更多與郵件盜竊相關的金融欺詐信息，包括銀行紀錄、監控錄像，從而使郵件盜竊案更符合起訴門檻。

根據美國郵政檢查局(USPIS)，從2020年3月到2021年2月，全國共收到超過29.9萬份關於郵件失竊的投訴，比上年度增加了161%，紐約州的郵件盜竊和支票欺詐案件也在激增。

孟昭文表示將繼續推動郵件盜竊相關提案，關注郵政安全。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文表示將繼續推動郵件盜竊相關提案，關注郵政安全。(孟昭文辦公室提供)

美國郵政 支票 孟昭文

上一則

茂比利街70號重建 外觀設計仍有爭議

下一則

霍楚好感度降至4成 就任來新低

延伸閱讀

享福成人日間護理中心 已在艾姆赫斯特盛大開幕

享福成人日間護理中心 已在艾姆赫斯特盛大開幕
孟昭文提案 增加亞太裔歷史教育

孟昭文提案 增加亞太裔歷史教育
拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯

拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯
改善高速公路要道 皇后區獲聯邦撥款數千萬

改善高速公路要道 皇后區獲聯邦撥款數千萬
皇后區獲聯邦撥款數百萬元 改善高速公路要道

皇后區獲聯邦撥款數百萬元 改善高速公路要道

熱門新聞

一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47
對非裔遊民鎖喉致死的前陸戰隊員潘尼，被控以二級過失殺人罪後，不料激起保守派人士反彈。(路透)

美化私刑？為民除害？紐約地鐵鎖喉案惹爭議

2023-05-14 21:58

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛