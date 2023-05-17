郵局防信箱盜竊 將改用電子鎖

郵政局表示，將更換數萬把老式鑰匙鎖，防止郵箱被盜。(本報檔案照)

美國郵政 服務局(U.S. Postal Service)近日宣布，因應郵件盜竊激增，將更換數萬把老式的箭型鑰匙鎖，加裝安全郵箱，皇后區國會議員孟昭文 16日發文感謝郵政局響應民眾呼聲，表示選區有不少受害人，她也將繼續推動加速起訴郵件盜竊的提案，打擊郵政犯罪。

根據郵政局，4萬9000把郵箱上的「箭型鎖」(arrow locks)，將被替換為電子鎖。此外在高風險地區，還將加裝1萬2000個經過加固的藍色郵筒。

據了解，統一的箭型鎖常用於郵箱，使用一把箭頭鑰匙即可打開。郵差在收到郵政局的箭頭鑰匙後，即可在服務的郵遞區，使用它打開所有上鎖的郵箱，包括公寓單位、街邊的藍色郵筒等。歹徒在搶取箭頭鑰匙後，便可任意竊取郵件，將郵件內支票 洗掉或重寫，或將此鑰匙出售給其他罪犯。

與此同時，郵局內部對箭頭鑰匙也缺乏監管，同時也有嫌犯偽造鑰匙。此前在布碌崙(布魯克林)8大道華社，執法人員便在一位華人嫌犯住所內，發現至少四把偽造的箭頭鑰匙、三把郵政局箭型鎖，一台磨匙機等其它工具，以及他用偽造鑰匙偷來的一堆信用卡。

孟昭文16日表示，在過去一年中，她的辦公室收到許多郵件盜竊受害人的投訴，選民們反映，竊賊竊取並竄改他們的支票，盜取數千乃至數萬元，也有的在盜取個人信息後而進行金融欺詐，她也數次敦促郵政局在皇后區採取行動，解決這一問題，此次則欣慰看到當局因應呼籲，更換鑰匙，加裝安全郵箱，並升級其他的相關設備來保證安全。

孟昭文還說，也將繼續推動郵件安全，目前正在組織針對郵件盜竊的圓桌討論。在上個月，她與共和黨議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)共同推出兩黨「美國郵政局傳票授權法」(USPS Subpoena Authority Act)提案，提案旨在加強郵政局通過行政傳票(administrative subpoenas)，蒐集更多與郵件盜竊相關的金融欺詐信息，包括銀行紀錄、監控錄像，從而使郵件盜竊案更符合起訴門檻。