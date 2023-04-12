設加密貨幣投資騙局 布碌崙前銀行員恐囚20年

布碌崙前投資銀行員設加密貨幣騙局遭起訴，如罪成，將獲20年監禁。(路透)

一名來自布碌崙(布魯克林)的前投資 銀行員，遭指控成立一個龐氏騙局，從加密貨幣 投資者身上騙取大量資金，這些不法所得除了被該名銀行員拿來揮霍、賭博外，他還用來償還其他欠債；他11日遭到起訴，若罪名成立，將面臨最高20年監禁。

27歲的拉塞爾(Rashawn Russell)報住布碌崙。他曾是一名投資銀行員，也是在金融業監管局註冊的經紀人。他10日被捕，11日在紐約東區聯邦法院過堂並被起訴。

法庭文件顯示，從2020年11月到2022年8月，拉塞爾涉嫌欺騙投資者，用自己曾供職於投資銀行的經歷和經紀人執照，引誘這些投資者和他一起投資，謊稱他們的錢將被用於投資加密貨幣，並產生巨大、而且有時是「有保證的」的回報。被騙者包括他的朋友、大學同班同學，和一家金融機構的前同事。

被告拉塞爾聲稱，他使用一種策略，成功地交易了加密貨幣「altcoin」，所得回報高達100%。但實際上，他卻將大部分從投資者那裡拿來的錢，用於賭博，並且拆東牆補西牆，並將不法所得用於償還給其他投資者。

拉塞爾被指控就其虛假投資的狀況向投資者撒謊，並偽造了發送給投資人的多份文件。據稱，拉塞爾向一位投資者發送了一張銀行網站上顯示銀行餘額截圖，該截圖表明拉塞爾有大量的流動資金，但這張圖片實際上經過竄改，是用來欺騙投資者的。

檢察官 辦公室稱，當另一位投資者要求收回投資時，拉塞爾根本就沒有給這位投資者匯錢，但卻向這名投資者發送了一份假造的銀行電匯確認書，聲稱投資者的錢已經歸還。

起訴拉塞爾的紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)在一份聲明中說，拉塞爾把對加密貨幣投資的需求，變成了一個欺騙眾多投資者的騙局，以維持其生活方式。檢察官辦公室將繼續打擊在加密貨幣資產市場上，欺騙投資者的不法分子。