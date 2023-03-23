華策會「承諾紐約」無證兒童幫扶 申請爆棚

華策會指大量華人無證家庭需要「承諾紐約」服務。(華策會提供)

華人策劃協會自年初接受「承諾紐約」(Promise NYC)申請以來，收到亞裔無證客 大量申請，候補名單已有近上百位孩童等待市府安置；60個同類社區組織22日致信市長亞當斯(Eric Adams)，要求市府延長無證兒童幫扶項目，對兒童心理健康等問題增加撥款。

1月17日接受「承諾紐約」申請以來，不到一個半月，華策會僅在皇后區就與250個有兒童的無證客家庭簽署協議，「收到的申請遠不止這些，一個多月就收到約330份申請，候補名單也非常長。」Sumon Chin表示，其他區的情況也類似，華策會聯繫全市2300多個早教中心，幫助移民家庭 尋找名額，但只收到130個回覆。

60個社區組織致信市長，要求保證「承諾紐約」等支持移民兒童的項目今年不過期。（取自承諾紐約官網）

「亞裔在各族裔中無證客比率最高，無證客家庭的兒童常難獲得教育與支持服務。」華策會執行長何永康表示，有大量華人無證家庭需要「承諾紐約」服務，幫助沒有合法移民身分的家庭，照護六周至五歲的子女。

兒童維權組織Advocates for Children聯合60個社區組織發函要求市府莫讓「承諾紐約」等項目在今年底過期，呼籲撥款建立更多類似項目，指疫情加劇學生對心理健康支持的需求，隨著庇護客到來和遊民增多，需求只會不斷增加。「建議市府對50所公校撥款，設立相關服務。並為新移民和住在遊民所、需要英語學習的兒童，提供輔導。」市教育局 發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)回應，「正與市議會合作，尋找解決辦法，維持和加強預算。」