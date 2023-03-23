我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

華策會「承諾紐約」無證兒童幫扶 申請爆棚

記者張心／紐約報導
華策會指大量華人無證家庭需要「承諾紐約」服務。(華策會提供)
華策會指大量華人無證家庭需要「承諾紐約」服務。(華策會提供)

華人策劃協會自年初接受「承諾紐約」(Promise NYC)申請以來，收到亞裔無證客大量申請，候補名單已有近上百位孩童等待市府安置；60個同類社區組織22日致信市長亞當斯(Eric Adams)，要求市府延長無證兒童幫扶項目，對兒童心理健康等問題增加撥款。

1月17日接受「承諾紐約」申請以來，不到一個半月，華策會僅在皇后區就與250個有兒童的無證客家庭簽署協議，「收到的申請遠不止這些，一個多月就收到約330份申請，候補名單也非常長。」Sumon Chin表示，其他區的情況也類似，華策會聯繫全市2300多個早教中心，幫助移民家庭尋找名額，但只收到130個回覆。

60個社區組織致信市長，要求保證「承諾紐約」等支持移民兒童的項目今年不過期。（取...
60個社區組織致信市長，要求保證「承諾紐約」等支持移民兒童的項目今年不過期。（取自承諾紐約官網）

「亞裔在各族裔中無證客比率最高，無證客家庭的兒童常難獲得教育與支持服務。」華策會執行長何永康表示，有大量華人無證家庭需要「承諾紐約」服務，幫助沒有合法移民身分的家庭，照護六周至五歲的子女。

兒童維權組織Advocates for Children聯合60個社區組織發函要求市府莫讓「承諾紐約」等項目在今年底過期，呼籲撥款建立更多類似項目，指疫情加劇學生對心理健康支持的需求，隨著庇護客到來和遊民增多，需求只會不斷增加。「建議市府對50所公校撥款，設立相關服務。並為新移民和住在遊民所、需要英語學習的兒童，提供輔導。」市教育局發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)回應，「正與市議會合作，尋找解決辦法，維持和加強預算。」

無證客 移民家庭 教育局

上一則

民調：87％華裔 擔憂紐約市治安

下一則

長島新選區亞裔占過半 劉巧怡參選議員

延伸閱讀

4月移民排期 職業移民中國出生第四優先倒退三年多

4月移民排期 職業移民中國出生第四優先倒退三年多
聖地牙哥 擬禁遊民公有地搭帳

聖地牙哥 擬禁遊民公有地搭帳
紐森撥10億 建1200套遊民小屋

紐森撥10億 建1200套遊民小屋
加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套

加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套
新市長安置計畫才三個月 洛城遊民帳篷捲土重來

新市長安置計畫才三個月 洛城遊民帳篷捲土重來

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照