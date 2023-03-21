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陸天娜、孟昭文 籲執法機構重視仇恨犯罪

記者許君達／紐約報導
國會參議員陸天娜(中)、眾議員孟昭文(右六)和兩黨議員共同發函司法部，呼籲加強仇恨犯罪的提報。(記者許君達／攝影)
國會參議員陸天娜(中)、眾議員孟昭文(右六)和兩黨議員共同發函司法部，呼籲加強仇恨犯罪的提報。(記者許君達／攝影)

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)和國會眾議員孟昭文，20日在紐約市約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)共同呼籲司法部及相關執法機構，嚴格依規報告仇恨犯罪案件，以增加統計的準確性、為未來預防措施的研究工作提供更有效的數據。部分來自紐約市的亞裔、猶太裔、穆斯林及性少數群體組織代表出席聲援，要求改進預防仇恨犯罪的機制。

聯邦調查局(FBI)2021年仇恨犯罪統計報告在去年底發布，指與前幾年相比，仇恨犯罪案件數量異常降低，原因是很多執法機構沒有嚴格按照規定，通過FBI的國家事件報告系統(National Incident-Based Reporting System，簡稱NIBRS)呈報涉及仇恨犯罪的案件，導致數據失準。NIBRS系統可以匯總每起仇恨犯罪案件的具體的信息和背景，有助更有效地分析數據，比如仇恨犯罪發生的時間地點分布、罪犯動機等，以研究制訂應對之策，但這有賴於各地執法機構遵守規程，應報告的案件必須詳細準確提報。

針對此問題，陸天娜和孟昭文與紐約州國會兩黨議員，包括高德曼(Dan Goldman)、托雷斯(Ritchie Torres)、維樂貴絲(Nydia Velázquez)和瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，向司法部(DOJ)發函，要求報告NIBRS系統的運行情況，還要求司法部對提高基層執法機構的參與度提出有效建議。

陸天娜肯定建立數據庫以便研究分析，但也表示，防制仇恨犯罪還有賴於更精準的數據基礎以及執法部門的配合，否則難起應有之效。孟昭文說，仇恨犯罪在紐約，即使只有一樁都已太多。需要最新、最準確的數字，幫助執法機構更有效地保衛社區安全，預防犯罪行為。

聯署支持陸天娜和孟昭文的呼籲信的，還包括華策會、亞美聯盟、亞裔美國兒童和家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)等亞裔社區組織。

孟昭文表示，紐約市一件仇恨犯罪事件都不應該發生。(記者許君達／攝影)
孟昭文表示，紐約市一件仇恨犯罪事件都不應該發生。(記者許君達／攝影)

仇恨犯罪 孟昭文 亞裔

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