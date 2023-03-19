疫情下創業 華人AI顛覆傳統牙科 10分鐘生成完整牙齒報告

Kells陸續獲得AI峰會競賽的頭獎，和紐約市立大學、皇后區商會等創新項目的認證。(馮捷提供)

新冠疫情 後各產業大洗牌，不僅加劇傳統產業的消亡，也催生著以人工智能(AI )為主導的新商業模式。而立之年的華裔馮捷，憑藉AI顛覆傳統牙科，以十分鐘、無痛感、無麻醉的便攜牙檢產品，使普通人無需提前而繁瑣的預約手續，24小時內即可拿到全面的牙齒健康報告，令兒童、長者、殘疾人都可以無負擔地接受專業的牙科保健。

Kells牙齒AI檢測產品在紐約市社區應用，受到民眾歡迎。(馮捷提供)

2021年對於馮捷來講是人生的「啟航年」。在他看來，過往的成就皆為序章：無論是哥倫比亞大學計算科學博士頭銜，還是谷歌和微軟創新研究室的工作經歷，這些依託大品牌而安穩光鮮的歲月，從決心要成為一名「創業者」起，便意味著將轉折進入截然不同的生命軌跡。

榮獲哥倫比亞大學計算機博士學位的馮捷，放棄了Google、微軟等高薪崗位，選擇成為一名創業者。(記者張心／攝影)

創立一家人工智能新創企業，應用高新技做牙科產品，革新牙醫診療的傳統形式，為患者提供檢測和診療便利，成為他放棄谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等科技大廠高薪聘請，決定走上一條前途未卜的創業路。

馮捷和合夥人Kevin Duffy在WeWork開啟創業生涯。(馮捷提供)

這份想要拋卻兒時看牙恐懼感而衍生的AI產品，寄託著馮捷和團隊渴望顛覆傳統牙科耗時長、耗資貴、難預約的希望，然而理想的熱忱在疫情的「冷水」下顯得稚嫩無措。

剛建立個人初創企業便經歷新冠病毒的馮捷，遇到了所有常規創業環境下，都難以集齊的「四面楚歌」的境地；無論是內部的人力招標，還是外部的用戶搭建，都在經濟的蕭條和人心的恐懼中變得異常艱難。而面對資金鏈供應的短缺，和逐漸消耗的天使投資，馮捷和團隊的信心也第一次經歷「離開還是繼續」的考驗。

Kells牙齒AI檢測產品在紐約市社區應用，受到民眾歡迎。(馮捷提供)

「很難，但從來沒想過放棄。」在大環境的壓力下，他決定將公司的重點轉移，從全面的擴張變為產品的深挖。由於疫情影響，無法碰面舉行團隊會議，馮捷和合夥人、前Dental365首席運營官Kevin Duffy，以及工程師們只能在線上討論；最終隨著紐約市 解封的，也是他們深耕革新的Kells初代產品，「很簡單的便攜設備，為你的牙齒照X光，整個過程不到十分鐘，24小時後就能收到報告，包含所有牙齒的健康數據。」

回憶小時候的馮捷，記得那極度不愛看牙的痛苦，「冰冷的機器，不知道下一秒牙醫要拿什麼塞進你的嘴裡」。這種要長時間張嘴又失去控制的過程，成為他對於看牙埋下長久的「心理陰影」。來到美國的馮捷，發現牙檢在這個社會更加普遍，但過程同樣不便，「多數牙醫不會花很多時間，全方位幫你分析牙齒背後的問題。在牙科診室，主導權似乎從不在病患手上，更別提高昂的費用和超長的預約等待時間。」

Kells牙齒AI檢測產品在紐約市社區應用，受到民眾歡迎。(馮捷提供)

每次與客戶介紹，馮捷愛舉「Bad Blood」的例子，方便聽者更易理解Kells創新背後的邏輯。然而同樣是快捷的體檢，只是領域在牙科，也不是騙人的遊戲。「全球的牙科檢查發展相對落後，耗時久、器械沉，但美國人又對牙齒視如生命，所以我們想為這個行業帶來改變。當然也希望鼓勵更多華人，享受便捷而安全的牙檢產品時，同樣將牙檢變成生活的習慣。」

華裔創業者馮捷從頭建立起人工智慧牙醫企業。(記者張心／攝影)

剛出爐的產品激勵著馮捷和團隊的信心，他們搬入了皇后區長島市剛興建不久的WeWork，但新一波的新冠變種病毒Omicron，也對馮捷帶來了新一波的考驗；「我們成了第一批吃螃蟹的人，也是不怕死的勇士。」

長島市剛建立不久的WeWork，成為許多創業公司夢想的開始。(記者張心／攝影)

馮捷苦笑著回憶，那時候WeWork價格創歷史新低，但諾大的數十層辦公樓仍舊空蕩蕩，「很多公司倒閉，也有很多公司奄奄一息。」

或許是真正的人工智慧技術所凝聚的產品結晶，勢必衝破現實的考驗，成為時間沈澱的選擇。同團隊「蜷縮」在WeWork隔間裡的馮捷，終究等來了疫情的消弭、城市的復甦和經濟的重振，獎勵他的不僅僅是新投資人的入股，也有AI峰會競賽的頭獎，和紐約市立大學、皇后區商會等創新項目的認證。

Kells牙齒AI檢測產品在紐約市社區應用，受到民眾歡迎。(馮捷提供)

他們開始有更多機會參加社區的展會，把產品免費推廣給更多人，「市民們都很喜歡Kells，他們也在成功拿到報告後，願意分享給親朋好友，我們很有成就感。」

馮捷在欣喜之餘，也透露出期間遇到的困難，「全新的初創品牌，認可和普及還是一條任重道遠的長路」，但作為疫情後倖存的新創企業，理應得到政府更多的關懷。

「並未獲得有針對性的幫助，不僅僅是對我，其他的社區小商業也面臨一樣的困境。」相反，遠在上州威徹斯特郡(Westchester County)的商會，卻給予他不小的扶持，「他們很仔細的詢問你需要什麼，然後給予精準實際的幫助。」