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紐約華人團體示威 籲政治滾出教育

記者張心／紐約報導
紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧現場拿出統計數據，顯示特許學校學生成績高於傳統公校。（記者張心／攝影）
紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧現場拿出統計數據，顯示特許學校學生成績高於傳統公校。（記者張心／攝影）

多個華人教育倡議團體10日聯合在紐約市教育局門前舉行抗議活動，要求政治遊戲滾出教育領域，高喊「教育就是教育」、「學校就是學校」，不要使政治鬥爭摻雜損害學生的利益，支持州長霍楚(Kathy Hochul)取消紐約市特許學校限額的提議。

(影音來源：記者張心)

當天雖飄著小雨，但由紐約同源會(CACAGNY)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)、紐約市居民聯盟聯合舉辦的倡議活動，仍吸引數十位華人家長堅持參與。

紐約同源會、亞潮萌、紐約市居民聯盟聯合舉辦倡議活動，支持州長霍楚取消紐約市特許學...
紐約同源會、亞潮萌、紐約市居民聯盟聯合舉辦倡議活動，支持州長霍楚取消紐約市特許學校限額的提議。(記者張心／攝影)

州眾議員鄭永佳表示，「有更多的教育選擇」對於家庭來說非常重要，不能剝奪家長自由選擇的權利；「眾所周知想要參加特許學校的候補名單非常長，因為它提供了優質教育，幫助學生找到好工作，相信州長也是看到這一點，認可了特許學校的價值，所以才希望紐約市有更多的特許學校。」

紐約同源會創會會長陳慧華表示，無論是全州標準化考試包括閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)還是數學考試，特許學校分別以88%和91%的合格率遠遠超過傳統公校

紐約同源會創會會長陳慧華表示，傳統公校的教學品質不斷降低。(記者張心／攝影)
紐約同源會創會會長陳慧華表示，傳統公校的教學品質不斷降低。(記者張心／攝影)

根據最新研究，紐約市有近三分之二的家長希望取消特許學校上限，其中支持者不限亞裔，也包括白人、非洲裔和西語裔；陳慧華說，傳統公校的教學標準逐年降低，家長的抱怨與日俱增，甚至打算搬離紐約市，讓孩子轉到特許學校、教會學校、私校等就讀。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧拿出統計數據，指在州考的ELA和數學測驗中，從三年級到八年級，特許學校學生的成績都要高於傳統公校，「而特許學校中高達九成都是非洲裔和西語裔學生，成績卻遠高於傳統公校，這樣的結果，究竟是學生學不會，還是學校教的不好？」

亞潮萌主席朱雅婷呼籲家長打電話給選區內民選官員，表達支持取消特許學校上限的訴求。...
亞潮萌主席朱雅婷呼籲家長打電話給選區內民選官員，表達支持取消特許學校上限的訴求。(記者張心／攝影)

亞潮萌主席朱雅婷呼籲，家長應聯繫自己所在選區的民選官員，表達支持州長取消紐約市特許學校上限的訴求；「家長和孩子需要更多免費的教學選擇，我們希望政治鬥爭不要再污染教育領域。」

從三年級到八年級，特許學校學生的成績都要高於傳統公校。(臧東慧提供)
從三年級到八年級，特許學校學生的成績都要高於傳統公校。(臧東慧提供)
紐約市的特許學校在州考中整體表現數據優秀。（同源會提供）
紐約市的特許學校在州考中整體表現數據優秀。（同源會提供）
紐約同源會、亞潮萌、紐約市居民聯盟聯合舉辦倡議活動。（記者張心／攝影）
紐約同源會、亞潮萌、紐約市居民聯盟聯合舉辦倡議活動。（記者張心／攝影）
市議會第23選區共和黨參選人周國東也到場聲援。（記者張心／攝影）
市議會第23選區共和黨參選人周國東也到場聲援。（記者張心／攝影）

教育局 紐約市 公校

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