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FTX第3位高管認罪 恐關75年

記者張心／紐約報導
FTX技術主管辛格認罪，恐面臨75年監禁。(取自推特)
FTX技術主管辛格認罪，恐面臨75年監禁。(取自推特)

加密貨幣交易所FTX技術主管辛格(Nishad Singh)2月28日在紐約南區聯邦法院)認罪，承認犯有電信詐欺罪(Wire Fraud)等六項罪行，預計將面臨75年監禁；他承諾協助聯邦檢察官，擔任調查FTX創始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的證人。

法官凱普蘭(Lewis Kaplan)表示，27歲的辛格承認犯有電信詐欺罪、共謀商品詐欺、共謀洗錢、共謀非法政治捐款、欺騙聯邦選舉委員會等六項罪行。「今天的認罪再次驗證FTX所犯的罪行是巨大的，試圖撼動金融市場。」

30歲的班克曼-佛瑞德曾經是風光一時的億萬富翁，他將於10月面臨八項指控的審判。...
30歲的班克曼-佛瑞德曾經是風光一時的億萬富翁，他將於10月面臨八項指控的審判。(美聯社)

辛格表示，2022年中旬，他得知班克曼-佛瑞德的對衝基金Alameda Research正在借用FTX客戶的資金；2022年9月，該對衝基金已經沒有能力償還從FTX所拿走的數十億元；他承認，在班克曼-佛瑞德的授意下，他偽造了FTX的收入，使公司帳目看起來對投資人充滿吸引力。

辛格還表示，他使用了Alameda Research的資金，向政治行動委員會和候選人非法捐款，而這一切都是為增強班克曼-佛瑞德和FTX的政治影響力。

27歲的辛格是FTX創始人班克曼-佛瑞德核心高管團隊中，第三名認罪的員工。去年12月，Alameda Research前首席執行官艾莉森(Caroline Ellison)，認罪七項指控；FTX聯合創始人王蓋瑞(Gary Wang)也對四項指控認罪。這三名高管目前都已同意，配合並協助檢調人員辦案。

班克曼-佛瑞德的發言人拒絕發表評論。23日，檢察官更新對班克曼-佛瑞德的起訴書，添加包括證券詐欺和共謀詐欺在內的新指控。他拒絕認罪。

詐欺 檢察官 投資

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