2天前才出人命 又見「地鐵衝浪」 17歲少年攀爬7號線被捕

紐約「地鐵衝浪」意外頻傳，再有少年因攀爬地鐵被捕。(市警提供)

「地鐵衝浪」事件頻發，造成悲劇。22日晚，紐約市警逮捕一名攀爬7號線的17歲少年，所幸並無受傷。而就在不到兩天前，一名攀爬地鐵的少年當場身亡，與前一死亡事件也僅相隔兩個月。大都會 運輸署(MTA )提醒，悲劇本可避免。

據悉，警方於22日晚10時15分左右，在皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)，發現一名17歲少年坐在7號線最後一節車廂的外側，隨後逮捕，並指控魯莽危害罪，少年並未受傷。

20日晚，一名乘坐J線的15歲少年在穿越威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時爬上車頂，模仿網路流行的地鐵衝浪，被撞擊跌落車底遭輾斃。他的母親說，從來沒和兒子說過爬地鐵的危險，因為不知道這是許多青少年一直在做的事，她認為罪魁禍首是社交媒體。兒子的夢想是有一天能加入陸戰隊。

去年12月，15歲男孩沃德(Ka 'Von Wooden)也在該大橋上因相同行為跌落車底，觸電身亡；死者的母親說，孩子患有自閉症，如果不是別人挑釁他，不會做如此危險的事。

去年8月，15歲的穆罕默德(Hamza Mohamed)在皇后區傑克森高地/羅斯福大道(Jackson Heights/ Roosevelt Ave.)站的R車車頂尋求刺激時摔倒，失去一隻手臂。

大都會運輸署(MTA)因社媒上瘋狂傳播的攀爬地鐵視頻，警告此不斷升級的危險趨勢。據統計，2022年有928起，比2021年的206起和2020年199起相加還多。市府也在計畫發起一場關於預防地鐵衝浪行為的宣導活動。