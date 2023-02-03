亞當斯官邸慶新春 表彰社區、秀中文「謝謝」亞裔

慶祝春節，亞當斯表彰亞裔人士。(記者張心／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)2日於市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦春節慶祝活動，與數百各界華人 一同慶賀兔年的到來。出席民選官員及社區人士，也肯定市議會通過兩項針對農曆新年設為假日的決議案，彰顯對亞裔 文化的尊重。

亞當斯用中文說「謝謝」，感謝亞裔群體在過去一年對紐約市建設和發展所的努力。「今年是兔年，也是越南文化中的貓年，都代表繁榮興旺，會發生很多好的事情。」他表示，針對亞裔的仇恨犯罪仍多，政府會聯合各界繼續努力，打擊暴力事件。共同努力，幫助亞裔群體更好的發展。

瑰西園當日張燈結彩，州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員黃敏儀、市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)、市小商業局長金德彥、市出租車暨禮車管理局(TLC)局長都勇、市長亞裔社區代表鄭祺蓉、中國駐紐約領事館總領事黃屏、州長亞裔事務主任范小江、社區人士徐家鵬、黃華清等近300人出席。

關於市議會通過決議案，支持國會議員孟昭文提出，要求將農曆新年列為聯邦假日，新當選的布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳表示，非常開心也非常支持，「這顯示認可、尊重亞裔的價值。」他也指出，因為農曆新年每年的日期不定，為立法定為假期造成挑戰，「未來可能需要和各方達成共識，才能進一步推進此提案。」市議員黃敏儀表示，作為全市唯一的華裔市議員，她將聯合各界，幫助社區繼續快速發展。

華人企業家裁徐家鵬表示，「政府、議會重視亞裔文化，就像今晚市長慶祝農曆新年，讓大家感到很溫暖。」他期待今年有更多利於華人的政策推出，助紐約華社繼續穩健發展。

在舞獅活動和陣陣掌聲中，亞當斯向六名亞裔頒發社區貢獻獎，包括華裔警督吳銘恆、市消防局助理局長Don H Nguyen、Apicha社區醫療中心主任Melanie Dulfo、華裔醫生Dexter Sun、韓美協會主席Charles Yoon、韓國社區服務主席Myoungmi Kim。