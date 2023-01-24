紐約市7500萬機遇基金 助小商家「低息」貸款

市府推出史上規模最大的公私合作貸款基金，助小商家復甦。圖為亞當斯(中)與金德彥日前走訪亞裔社區。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)和市小商業服務局局長金德彦(Kevin Kim)23日宣布，市府將與高盛 集團(Goldman Sachs)、萬事達卡(Mastercard)合作，創立資金總額為7500萬元的「紐約市小商業機遇基金」(NYC Small Business Opportunity Fund)，為小商業者提供最高25萬元的低息貸款 ，這也是紐約市歷史上規模最大的公私合作貸款基金。

新冠疫情衝擊小商家，市主計長辦公室數據顯示，從2019年至2021年，紐約市有超過4000家私營企業倒閉；此外，疫情後治安嚴重惡化也讓小商業者蒙受損失。

市府指，該基金提供的貸款額度從2000元至25萬元，4%固定利率，低於市場水平。年營收低於500萬元的小商業者，均有資格申請貸款，還可以利用這筆貸款償還高息債務；市府預計將有約1500人能申請貸款，且不看信用分，也免申請費。網址請點這邊。

新冠疫情及治安惡化，持續衝擊小商家。(本報檔案照)

高盛將向該貸款基金注資5000萬元，其餘2500萬元由市府出資，萬事達卡則將出資50萬元用於針對小商業者的外展宣傳及培訓；該項目還將與社區再投資基金(Community Reinvestment Fund)和方社區發展機構等長期服務低收入人群和小商業者的機構合作，其中包括服務華裔社區的亞洲人平等會振興商業服務中心。

該中心常務總監李芝薇表示，亞平會將幫助申請低息貸款，「這項基金將成為協助移民小商業者振興的重要新資源；許多業者仍在經歷疫後陣痛和通膨影響，振興商業服務中心很榮幸成為該項目的一部分。」意者可登錄網站聯繫並了解詳情。