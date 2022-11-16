我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

四肢萎縮乞討遭搶手機 警緝持槍匪徒

記者張晨／紐約報導
搶劫四肢萎縮殘疾乞討者，男子遭通緝。(市警提供)
搶劫四肢萎縮殘疾乞討者，男子遭通緝。(市警提供)

曼哈頓近日發生一起搶劫案件，一四肢萎縮，需拿腳夾住零錢罐子的乞討者被人持刀、扼喉搶走手機；嫌犯作案時甚至威脅，「我剛出獄，你要敢做什麼我就立刻殺了你。」；目前嫌犯在逃，警方公布其體貌以徵詢線索。

40歲的受害者馬丁內斯(Frankie Martinez)表示，他在中城布格多夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)外乞討已有五年，但從未發生過這樣的事；他回憶稱，「那個人(嫌犯)走到我面前，一把掐住我的喉嚨，附近一個目擊者跑過來幫忙，但嫌犯拔出了一把刀，然後搶走我的手機。」

馬丁內斯患有嚴重的小兒麻痺，需坐輪椅出行；警方表示，嫌犯曾威脅受害者自己剛出獄，「如果試圖做任何事，就殺了你。」

警方隨後公布了嫌犯體貌，警方呼籲民眾，若知其線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 曼哈頓 推特

上一則

憂選後被忽視 華人小房東示威維權

下一則

勞工廳溢發失業金 納稅人損失110億元

延伸閱讀

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃
法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安
專搶項鍊 皇后區機車匪連7劫 警追2匪

專搶項鍊 皇后區機車匪連7劫 警追2匪
法拉盛扒手猖獗 華女逛珠寶店被偷錢包

法拉盛扒手猖獗 華女逛珠寶店被偷錢包
布碌崙便利店亞裔女店員 大白天遇持槍搶劫

布碌崙便利店亞裔女店員 大白天遇持槍搶劫

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫