四肢萎縮乞討遭搶手機 警緝持槍匪徒

搶劫四肢萎縮殘疾乞討者，男子遭通緝。(市警提供)

曼哈頓 近日發生一起搶劫案件，一四肢萎縮，需拿腳夾住零錢罐子的乞討者被人持刀、扼喉搶走手機 ；嫌犯作案時甚至威脅，「我剛出獄，你要敢做什麼我就立刻殺了你。」；目前嫌犯在逃，警方公布其體貌以徵詢線索。

40歲的受害者馬丁內斯(Frankie Martinez)表示，他在中城布格多夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)外乞討已有五年，但從未發生過這樣的事；他回憶稱，「那個人(嫌犯)走到我面前，一把掐住我的喉嚨，附近一個目擊者跑過來幫忙，但嫌犯拔出了一把刀，然後搶走我的手機。」

馬丁內斯患有嚴重的小兒麻痺，需坐輪椅出行；警方表示，嫌犯曾威脅受害者自己剛出獄，「如果試圖做任何事，就殺了你。」

警方隨後公布了嫌犯體貌，警方呼籲民眾，若知其線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。