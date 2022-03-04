紐約市地鐵單日乘坐人次 創疫情來新高 仍不及疫情前六成

紐約市地鐵日乘坐人次3月1日創下Omicron變種病毒來襲以來新高。(MTA提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，紐約市 地鐵日乘坐人次創下Omicron變種病毒來襲以來新高；根據大都會運輸署(MTA )的數據，3月1日紐約市地鐵錄得314萬5294次乘坐，打破2月10日創下的紀錄，比2021年12月27日的低點增長56%；不過，目前的地鐵乘坐人次仍未達到疫情前的60%。

霍楚表示，紐約市地鐵乘坐人次持續創新高，是紐約市疫後穩步有力恢復的最有力證明，「地鐵是紐約市命脈，我們將繼續盡可能讓更多通勤客回到地鐵，保持我們疫後恢復的節奏。」

為鼓勵通勤客回歸，MTA此前啟動新項目，從本周起，只要民眾使用非接觸感應式交通付費系統OMNY，七天內乘坐全市地鐵或公車次數超過12次、累計33元後，即可無限次免費乘坐地鐵或公車。

根據MTA，目前地鐵公車乘客約有四分之一使用OMNY系統付費，2月28日開始實施該項新規後將會持續觀察四個月，統計乘客回流數量，以及從傳統地鐵票轉為使用OMNY乘客的數量；MTA可望從10月起在地鐵站 安裝OMNY售卡機，希望能在2024年完全淘汰傳統捷運卡(MetroCard)。

不過，紐約市地鐵的單日乘坐人次仍然遠低於疫情前；數據顯示，疫情前地鐵每天乘坐人次基本在550萬次以上，因疫情來襲，地鐵日乘坐人次大幅下降95%，2020年4月一度降至30萬人次。

此外，為應對乘客被推落鐵軌時間頻發，MTA將在曼哈頓和皇后區的三個地鐵站啟動站台安全門試點項目，分別為七號車終點的時報廣場站、L線的曼哈頓三大道站、連接甘迺迪機場輕軌鐵路的皇后區Sutphin大道-Archer大道E線終點站。