我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

紐約市地鐵單日乘坐人次 創疫情來新高 仍不及疫情前六成

記者和釗宇／紐約報導
紐約市地鐵日乘坐人次3月1日創下Omicron變種病毒來襲以來新高。(MTA提供)
紐約市地鐵日乘坐人次3月1日創下Omicron變種病毒來襲以來新高。(MTA提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，紐約市地鐵日乘坐人次創下Omicron變種病毒來襲以來新高；根據大都會運輸署(MTA)的數據，3月1日紐約市地鐵錄得314萬5294次乘坐，打破2月10日創下的紀錄，比2021年12月27日的低點增長56%；不過，目前的地鐵乘坐人次仍未達到疫情前的60%。

霍楚表示，紐約市地鐵乘坐人次持續創新高，是紐約市疫後穩步有力恢復的最有力證明，「地鐵是紐約市命脈，我們將繼續盡可能讓更多通勤客回到地鐵，保持我們疫後恢復的節奏。」

為鼓勵通勤客回歸，MTA此前啟動新項目，從本周起，只要民眾使用非接觸感應式交通付費系統OMNY，七天內乘坐全市地鐵或公車次數超過12次、累計33元後，即可無限次免費乘坐地鐵或公車。

根據MTA，目前地鐵公車乘客約有四分之一使用OMNY系統付費，2月28日開始實施該項新規後將會持續觀察四個月，統計乘客回流數量，以及從傳統地鐵票轉為使用OMNY乘客的數量；MTA可望從10月起在地鐵站安裝OMNY售卡機，希望能在2024年完全淘汰傳統捷運卡(MetroCard)。

不過，紐約市地鐵的單日乘坐人次仍然遠低於疫情前；數據顯示，疫情前地鐵每天乘坐人次基本在550萬次以上，因疫情來襲，地鐵日乘坐人次大幅下降95%，2020年4月一度降至30萬人次。

此外，為應對乘客被推落鐵軌時間頻發，MTA將在曼哈頓和皇后區的三個地鐵站啟動站台安全門試點項目，分別為七號車終點的時報廣場站、L線的曼哈頓三大道站、連接甘迺迪機場輕軌鐵路的皇后區Sutphin大道-Archer大道E線終點站。

數據顯示，紐約市地鐵日乘坐人次3月1日創下Omicron變種病毒來襲以來新高。（...
數據顯示，紐約市地鐵日乘坐人次3月1日創下Omicron變種病毒來襲以來新高。（記者和釗宇／攝影）

地鐵站 紐約市 MTA

上一則

民眾艾姆赫斯特集會 為馬桂英守夜

下一則

校園口罩令將解除 5歲以下仍須戴

延伸閱讀

紐約地鐵非裔兇嫌再現 又持刀刺傷七旬老婦

紐約地鐵非裔兇嫌再現 又持刀刺傷七旬老婦
紐約市公校口罩令或下周解除 5歲以下在校仍須戴

紐約市公校口罩令或下周解除 5歲以下在校仍須戴
紐約男見義勇為 地鐵站阻2未成年搶劫 遭割傷手腕

紐約男見義勇為 地鐵站阻2未成年搶劫 遭割傷手腕
紐約大規模病例追蹤下月底結束…抗疫新階段 與新冠共存

紐約大規模病例追蹤下月底結束…抗疫新階段 與新冠共存
鐵錘猛砸地鐵乘客 嫌犯被控謀殺未遂 最重囚25年

鐵錘猛砸地鐵乘客 嫌犯被控謀殺未遂 最重囚25年

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍