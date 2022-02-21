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華埠新春遊行回歸 萬人同歡

記者和釗宇／紐約報導
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸曼哈頓華埠，舞龍表演十分吸睛。(路透)
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸曼哈頓華埠，舞龍表演十分吸睛。(路透)

由美國繁榮華埠總會舉辦的「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」，20日回歸曼哈頓華埠，包含20輛花車的遊行隊伍吸引數萬名各族裔民眾夾道觀賞；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)等政要齊聚，共同聲討仇恨亞裔犯罪，促進華埠振興。

影音來源：記者和釗宇

影音來源：記者和釗宇

受新冠疫情影響，去年的新春愛心大遊行被迫取消；主辦方表示，在經歷兩年的疫情、反亞裔仇恨犯罪等的影響，社區需要有正能量的活動 ，才能夠帶動經濟、振奮人心。

「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）

面臨疫情給華埠帶來的衝擊，各級民選官員紛紛到場支持，包括舒默、霍楚、亞當斯以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、州眾議員牛毓琳、市議員馬泰(Chris Marte)、黃敏儀、利華娜(Carlina Rivera)等。

「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，民選官員齊聚。（記者和釗宇／攝影...
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，民選官員齊聚。（記者和釗宇／攝影）

霍楚過去以副州長身分，每年都會參加華埠新春遊行；她用中文向民眾說「新年快樂」，「看到這樣有活力的人群，就讓我覺得，紐約州就像今年的生肖虎一樣，有勇氣、有毅力、總能發起反擊；我們疫情前就曾聚在這裡，但疫情給這裡帶來很大傷害，華埠一度成為『鬼城』，但是我們回來了；紐約州府將投資1000萬元給亞裔社區，用來提供心理健康等社區服務，幫助社區疫後恢復。」

「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）

舒默表示，今年是他的本命年，他特地穿上慶祝虎年的襪子參加遊行；他說，「亞裔社區美國最偉大的社區之一，我們反對任何針對亞裔的仇恨攻擊，作為參院多數黨領袖，我們正在推動參院提出法案，確保亞裔仇恨犯罪的嫌疑人被起訴；同時，我們也希望修改移民法，讓更多華裔更方便地到紐約來定居，華裔越多，紐約就越好。」

聯邦參議員舒默(前左一)、州長霍楚(前左二)、市長亞當斯(前左三)等政要，20日...
聯邦參議員舒默(前左一)、州長霍楚(前左二)、市長亞當斯(前左三)等政要，20日參加紐約新春愛心大遊行文化節。(路透)

亞當斯則身著唐裝出席，他說，「今年是虎年，我們將以老虎咆哮的姿態恢復起來；華埠社區在疫情中受損嚴重，小商業凋敝，而且又有仇恨亞裔犯罪來襲，許多人缺乏支持；我們將真正地支持亞裔社區，打擊暴力犯罪、團結一致。」

「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，嘉賓在主席台 為醒獅採青。（記者...
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，嘉賓在主席台 為醒獅採青。（記者和釗宇／攝影）

遊行在下午1時開始，和往年一樣，隊伍沿勿街一路南行至且林士果(Chatham Square)後，向東繼續沿東百老匯(East Broadway)至愛烈治街(Eldridge St.)，經喜士打街(Hester St.)及科西街(Forsyth St.)，最終至布隆街(Broome St.)結束。

川劇變臉表演出現在紐約新春愛心大遊行，受到民眾喜愛。(路透)
川劇變臉表演出現在紐約新春愛心大遊行，受到民眾喜愛。(路透)

儘管疫情尚未結束，遊行隊伍行徑路線兩旁仍擠滿歡呼民眾；華裔市民劉珮雯攜丈夫和孩子來觀看遊行，她來到紐約市已經十年，這是她第一次觀看華埠新春遊行，「我經常來華埠，很高興看到華埠已經恢復；雖然我平時不喜歡人群聚集，但來華埠是個例外，我很懷念華埠擁擠的人群。」

華裔市民劉珮雯(右)說，很高興看到華埠已經恢復。（記者和釗宇／攝影）
華裔市民劉珮雯(右)說，很高興看到華埠已經恢復。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
亞當斯身著唐裝出席遊行。（記者和釗宇／攝影）
亞當斯身著唐裝出席遊行。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
紐約新春愛心大遊行文化節，場面喜慶熱鬧。(路透)
紐約新春愛心大遊行文化節，場面喜慶熱鬧。(路透)
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，民選官員齊聚。（記者和釗宇／攝影...
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，民選官員齊聚。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸。（記者和釗宇／攝影）
聯邦參議員舒默(左二)、州長霍楚(左三)、市長亞當斯(左四)等政界嘉賓，在紐約新...
聯邦參議員舒默(左二)、州長霍楚(左三)、市長亞當斯(左四)等政界嘉賓，在紐約新春愛心大遊行文化節上為醒獅採青。(路透)
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸曼哈頓華埠。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸曼哈頓華埠。（記者和釗宇／攝影）
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，吸引數萬民眾夾道觀看。（記者和釗...
「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，吸引數萬民眾夾道觀看。（記者和釗宇／攝影）

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