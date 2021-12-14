我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

返聘退休人員 解決人手短缺 MTA運營晚點減少

編譯孫梁／綜合13日電
MTA正著手解決人手短缺問題，地鐵列車延誤也有所緩解；圖為一名MTA員工在列車上觀望站台。(路透)
MTA正著手解決人手短缺問題，地鐵列車延誤也有所緩解；圖為一名MTA員工在列車上觀望站台。(路透)

疫情爆發後，大都會運輸署(MTA)的地鐵運營因為人手短缺而延誤嚴重，如今MTA正著手解決人手短缺問題，列車延誤也有所緩解。預計到明年中，地鐵列車員的人數將恢復到疫情前的水平，公車司機的人數今年底即可恢復到疫情前水平。

MTA13日會議公布的數據顯示，今年8月至11月，人手短缺造成的列車晚點減少了37%，從613次降至384次。

疫情導致的招聘凍結和申請退休的人員增加，加重了列車員和公車司機的短缺問題，迫使MTA取消數千次的地鐵和公車運營。

MTA代主席西普里亞諾(Craig Cipriano)表示，MTA致力於減少人手短缺造成的影響，措施包括返聘已退休的人員重新回來做半職工作，以及靈活安排地鐵列車員的上班時間，以符合運營的需要。

西普里亞諾說：「今年8月是我們的低谷期，當時提供的運營服務不到90%。MTA已招聘數百名列車員和公車司機，目前在接受培訓，到2022年才會上崗。我們是最大限度地利用現有資源，入秋以來，每月都是人手增多和晚點減少。」他還表示，公車司機的增加速度較快，因為他們只需六到八周的培訓即可上崗，而地鐵人員則需培訓八個月。

西普里亞諾說，到今年底，MTA的公車司機人數將重新回到疫情前的水平，地鐵列車員的人數將在明年中才能恢復到疫情前。

疫情爆發後由於乘客人數銳減，MTA被迫減少了運營服務並採取裁員措施。

MTA 疫情 地鐵

上一則

紐約客談／亞裔服務組織加劇亞洲人不平等

下一則

95億打造 JFK新航站明年動工

延伸閱讀

MTA擬提 一周內用OMNY付費逾13次 當周可免費無限次乘坐

MTA擬提 一周內用OMNY付費逾13次 當周可免費無限次乘坐
聖誕老人大遊行11日回歸 MTA頒禁酒令

聖誕老人大遊行11日回歸 MTA頒禁酒令
州主計長：MTA重大改造計畫 久拖未決

州主計長：MTA重大改造計畫 久拖未決
MTA各部門中 執法人員接種率最低 僅60.3%至少打一劑

MTA各部門中 執法人員接種率最低 僅60.3%至少打一劑
MTA擬斥資億元 為拒打疫苗員工檢測 還有2萬人未施打

MTA擬斥資億元 為拒打疫苗員工檢測 還有2萬人未施打

熱門新聞

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

2021-12-10 16:32

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠