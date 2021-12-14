返聘退休人員 解決人手短缺 MTA運營晚點減少

MTA正著手解決人手短缺問題，地鐵列車延誤也有所緩解；圖為一名MTA員工在列車上觀望站台。(路透)

疫情 爆發後，大都會運輸署(MTA )的地鐵 運營因為人手短缺而延誤嚴重，如今MTA正著手解決人手短缺問題，列車延誤也有所緩解。預計到明年中，地鐵列車員的人數將恢復到疫情前的水平，公車司機的人數今年底即可恢復到疫情前水平。

MTA13日會議公布的數據顯示，今年8月至11月，人手短缺造成的列車晚點減少了37%，從613次降至384次。

疫情導致的招聘凍結和申請退休的人員增加，加重了列車員和公車司機的短缺問題，迫使MTA取消數千次的地鐵和公車運營。

MTA代主席西普里亞諾(Craig Cipriano)表示，MTA致力於減少人手短缺造成的影響，措施包括返聘已退休的人員重新回來做半職工作，以及靈活安排地鐵列車員的上班時間，以符合運營的需要。

西普里亞諾說：「今年8月是我們的低谷期，當時提供的運營服務不到90%。MTA已招聘數百名列車員和公車司機，目前在接受培訓，到2022年才會上崗。我們是最大限度地利用現有資源，入秋以來，每月都是人手增多和晚點減少。」他還表示，公車司機的增加速度較快，因為他們只需六到八周的培訓即可上崗，而地鐵人員則需培訓八個月。

西普里亞諾說，到今年底，MTA的公車司機人數將重新回到疫情前的水平，地鐵列車員的人數將在明年中才能恢復到疫情前。

疫情爆發後由於乘客人數銳減，MTA被迫減少了運營服務並採取裁員措施。