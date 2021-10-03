大都會博物館 表演嗨翻第5大道

現場文藝表演通過大屏幕展現給第五大道的遊客及民眾。（記者張晨／攝影）

大都會博物館 於2日舉辦「MetFest」，邀請來自五大區的藝術家和社區夥伴在線上線下為民眾帶來藝術表演，及各類體驗活動，意旨通過藝術推動疫後復興之路。

活動吸引數千民眾參與，館方還提供多語言宣導；參與者表示，紐約市 仍是提供獨特、豐富藝術生活的城市，人們因為這種文化互相包容，不分彼此。

博物館David H. Koch廣場標誌性的高台階上坐滿了來自世界各地的藝術愛好者，全女子桑巴雷鬼打擊樂團Batalá動感十足的鼓聲，傳統踩高蹺以及雙繩跳隊等獨特表演不時引來現場陣陣歡呼。

博物館董事霍林(Max Hollein)表示， 這是自己近兩年來首次看到這裡如此充滿活力，紐約以其獨一無二的精神為一代又一代的注入創新、創造力，給文藝工作者上交了一份滿意答卷；「如今我們再次把他們聚集在此，邀請所有人一起慶祝藝術，感恩它給生活帶來的歡樂和歸屬感。」

大都會博物館MetFest現場表演，高台階座無虛席。（記者張晨／攝影）

除表演外，博物館還邀請了社區活動參與(Civic Practice Partnership)項目的駐館藝術家到場，2020年疫情期間，華埠百年古玩禮品店永安和(Wing On Wo)的第四代掌門人林美虹(Mei Lum)加入了該項目；項目希望通過這些長時間在社區紮根且具有文化藝術精神的個體來更好地鞏固多元文化在主流社會的發展，以及衍生和實施創新項目。

博物館教育主席霍爾德(Heidi Holder)表示，「MetFest」傳遞了全市各族裔社區的激情活力，將不同時代、文化和種族的人凝聚在一起；無論是在欣賞器樂表演還是在人群中隨音樂跳舞，都以一種有意義的方式在疫情後給人們帶來不同的藝術體驗，這是大都會寫給紐約和來自世界各地遊客的一封情書。

此外本月開始，大都會五大道館將恢復適合成年人、青少年和家庭親臨參與的節目；其中包括由藝術家主導的創意繪畫工作坊「隨到隨畫」(Drop-in Drawing)、介紹與大都會展覽和永久藏品的「MetSpeaks」、互動式家庭參觀和每周的「大都會故事時間」(Storytime at The Met)等。