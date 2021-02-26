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人手不足！花旗球場打疫苗…長者寒風中苦等5小時

記者牟蘭／紐約報導
花旗球場接種點，日前被爆出接種新冠疫苗的護士不足，一些耆老等待五個小時才完成接種。(記者牟蘭／攝影)
花旗球場接種點，日前被爆出接種新冠疫苗的護士不足，一些耆老等待五個小時才完成接種。(記者牟蘭／攝影)

郵遞編號11355的法拉盛市中心七天陽性率近期居高不下，但附近唯一的大型接種點花旗球場(Citi Field)，日前被爆出接種疫苗的護士不足，一些長者等待五個小時，直到25日凌晨近3時才完成疫苗接種。

市府的官網顯示，郵遞編號11355的法拉盛市中心16日至22日七天陽性率高達12.92%，位居全市第三高，前兩周更連續位居榜首；而該區新冠疫苗多次爆出分配不足，6萬6856名居民中只有5%完全接種，唯一的大型接種點花旗球場遲至本月10日才開放。

根據皇后區當地媒體「Queens Daily Eagle」報導，由於市立醫院派遣的醫護不足，花旗球場外有大量長者於24日在寒風中等待接種疫苗，有老者於24日晚上10時前往球場外等待，直到凌晨2時40分才完成接種。

阿斯托利亞(Astoria)一家喜劇俱樂部的業者柯璐(Kambri Crews)表示，她於24日下午7時20分在球場外等待施打疫苗，但直到25日凌晨12時才完成接種；她說，自己預約的接種時間是24日晚上8時，等待了四個多小時，才完成接種，「我對面的醫生告訴我，他24日上午7時30分就開始工作，一刻都沒停」。

從事人力資源的32歲貝克(Steven Baker)表示，他也是當天等待注射疫苗長龍中的一員，他說，自己原本預約上周注射疫苗，但因注射點疫苗緊缺，他的接種預約日期被推遲到24日；他指出，注射站當天的登記處與疫苗管理中心都空無一人，「他們並沒有足夠的人手」。

市立醫院的發言人(Julie Bolcer)博爾塞表示，因這次延誤事件，市府已為注射點加派醫護人員，「我們增加了至少一倍的工作人員，以減少患者的等待時間，每天服務1500名接種者」。

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