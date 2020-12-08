我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」

記者和釗宇／紐約報導
紐約市府7日更新疫情指標，快篩新冠陽性列「疑似病例」。（路透）
紐約市府7日更新疫情指標，快篩新冠陽性列「疑似病例」。（路透）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)7日公布新的新冠疫情統計指標，將把每10萬人的住院人數以及日新增疑似病例納入統計，作為監控疫情的指標；快速檢測陽性病例將被計為「疑似病例」。

州府此前曾表示，按照州府的統計，若全市新冠檢測7天平均陽性率超過3%，就將關閉健身房等高危場所，並關閉堂食；白思豪表示，他已與州府商議重新設定指標；而根據市府的統計，這一指標早已大幅超過3%，7日已經是4.98%；他還說，單日檢測陽性率將不再作為防疫指標，因這一數字波動較大。

白思豪表示，目前多項防疫指標已經大幅超出市府夏天時定下的警戒水平，鑒於疫情日益惡化，保證醫療資源成為頭等大事，因此市府將每十萬人的住院人數七天平均值列為防疫指標之一；目前紐約市七天平均每十萬人中有2.38人住院，超過2人的警戒水平。

此外，市府還將納入「疑似病例」加總至日新增病例中；白思豪表示，這是因為近幾周來為應對病例激增，紐約市已經大幅使用檢測速度較快的「抗原檢測」(Antigen Test)；這種檢測15分鐘就能出結果，但缺點是不如核酸檢測結果精確，因此市府目前將抗原檢測呈陽性的病例列為「疑似病例」，暫時分列加總至日新增病例中，待再進行核酸檢測後再行確認。

白思豪再次呼籲市民假日季嚴格防疫，避免非必要的旅行和聚會；他說，目前疫情無疑正變得愈來愈嚴重，「很簡單，如果疫情數字繼續無法控制，所有嚴格的防疫手段都可能被使用。」

市府將把每十萬人的住院人數以及日新增疑似病例納入統計，同時也將快速檢測陽性病例計...
市府將把每十萬人的住院人數以及日新增疑似病例納入統計，同時也將快速檢測陽性病例計為「疑似病例」。（市長辦公室提供）

檢測 紐約市 白思豪

上一則

疫情難熬 珠江百貨關百老匯旗艦店

下一則

法拉盛街頭搶案 受害人全為亞裔

延伸閱讀

紐約市19萬學生今日返校 白思豪：初中或於下月重開

紐約市19萬學生今日返校 白思豪：初中或於下月重開
紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高

紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高
紐約市遊民問題嚴重 上千投訴無人理

紐約市遊民問題嚴重 上千投訴無人理
福吉奧受白思豪指任 接手創騰伯格任新交通局局長

福吉奧受白思豪指任 接手創騰伯格任新交通局局長
紐約市遊民問題嚴重 幾千宗投訴無人理

紐約市遊民問題嚴重 幾千宗投訴無人理
把位子讓出來！復課首周學生無故缺勤 將轉網課

把位子讓出來！復課首周學生無故缺勤 將轉網課

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約市住院率續增 下周一恐將關閉堂食

2020-12-07 21:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同