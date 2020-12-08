市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」

紐約市府7日更新疫情指標，快篩新冠陽性列「疑似病例」。（路透）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)7日公布新的新冠疫情統計指標，將把每10萬人的住院人數以及日新增疑似病例納入統計，作為監控疫情的指標；快速檢測 陽性病例將被計為「疑似病例」。

州府此前曾表示，按照州府的統計，若全市新冠檢測7天平均陽性率超過3%，就將關閉健身房等高危場所，並關閉堂食；白思豪表示，他已與州府商議重新設定指標；而根據市府的統計，這一指標早已大幅超過3%，7日已經是4.98%；他還說，單日檢測陽性率將不再作為防疫指標，因這一數字波動較大。

白思豪表示，目前多項防疫指標已經大幅超出市府夏天時定下的警戒水平，鑒於疫情日益惡化，保證醫療資源成為頭等大事，因此市府將每十萬人的住院人數七天平均值列為防疫指標之一；目前紐約市七天平均每十萬人中有2.38人住院，超過2人的警戒水平。

此外，市府還將納入「疑似病例」加總至日新增病例中；白思豪表示，這是因為近幾周來為應對病例激增，紐約市已經大幅使用檢測速度較快的「抗原檢測」(Antigen Test)；這種檢測15分鐘就能出結果，但缺點是不如核酸檢測結果精確，因此市府目前將抗原檢測呈陽性的病例列為「疑似病例」，暫時分列加總至日新增病例中，待再進行核酸檢測後再行確認。

白思豪再次呼籲市民假日季嚴格防疫，避免非必要的旅行和聚會；他說，目前疫情無疑正變得愈來愈嚴重，「很簡單，如果疫情數字繼續無法控制，所有嚴格的防疫手段都可能被使用。」