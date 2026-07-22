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紐約市「小商家開放計畫」簡化審批？華埠店家盼落實

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，紐約市極為繁複的...
華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，紐約市極為繁複的各類法規向來是華埠商家面臨的最大壓力之一。(記者許君達／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)20日宣布推出「小商家開放計畫」(OPEN for Small Business)，希望透過逾50條改革措施，簡化行政流程、協助小商家降低營運成本。不過，各業界團體也提醒，紐約市目前針對小商家的法規多達6000多條，該方案僅是改善嚴峻營商環境的「第一步」。

這項改革方案涵蓋餐館、雜貨店(Bodega)、理髮店、托育機構及專車司機等多個行業。其核心重點是擴大「紐約市企業快捷服務團隊」(NYC BEST)的功能。根據曼達尼簽署的行政命令，未來每位尋求市府協助的小商家都將配有專屬的項目經理，協助其申請各類執照與許可證、避免審查延誤，並協調開業前的各項檢查，力求助業者「一次過關」。

改革方案推行之際，正逢紐約市街邊小店的關門潮引發關注。紐約市經濟發展公司(NYCEDC)數據顯示，僅在2025年第二季度，全市約有3540家新店開業，卻有高達8400家店家倒閉，關門數創下五年來新高。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，紐約市極為繁複的各類法規向來是華埠商家面臨的最大壓力之一；「比如申請戶外用餐許可，對語言不熟、人手不夠的華人餐館，就真的很難搞定」。

陳作舟觀察到，最為華埠商家所困擾的是各類檢查要求的不一致性，「每個稽查員每次提出來的要求都可能有變化，對接的部門也不同」。其次，他認為繁文縟節的審批亦須由專人統一負責，「否則一步卡住，一家店就可能拖很久都開不了門」。

曼哈頓商會總幹事沃克(Jessica Walker)指出，成立常設的工作小組是該計畫最明智的部分，但她也直言，在6000多條繁瑣法規中，50項改革只是一個開始；「長年以來，紐約市給店主的感覺往往是來開罰單的，而不是來伸手幫忙的，希望這項計畫能帶來實質轉變」。

包括五區就業聯盟(Five Borough Jobs Campaign)在內的多家業界組織強調，將繼續督促曼達尼兌現其競選時「將小企業罰款與規費削減50%」的承諾，建立一個以協助合規而非懲罰為核心的監管體系。

精華 FAQ

  • 這項計畫旨在簡化小商家面對的行政審批與營運成本壓力，透過改革執照、許可證、檢查與跨部門協調流程，讓店家更容易開業並降低被延誤的風險。

  • NYC BEST將擴大為支援小商家的核心窗口，每位求助業者都會配有專屬項目經理，協助申請執照與許可、安排開業前檢查，並統一協調各部門程序。

  • 他們認為改革方向正確，但也指出紐約市仍有6000多條法規待調整，50項措施只是起點；同時希望市府兌現削減小企業罰款與規費50%的承諾。

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